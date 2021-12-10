Новогодний набор: во сколько тюменцам обойдется празднование Нового года

На такой рост цен повлияла пандемия коронавируса. В 2020 году россияне еще не до конца адаптировались к эпидситуации, а в 2021 году уже наладились продажи даже в таких условиях. Кроме того, в прошлом году во многих регионах в ноябре было мало снега, что повлияло на предновогоднюю активность жителей.