Новогодний набор: во сколько тюменцам обойдется празднование Нового года

Для сравнения были взяты цены в октябре 2020 и 2021 года в магазинах Тюменской области. В набор для оливье входят картофель, морковь, куриные яйца, ветчина или докторская колбаса, консервированный зеленый горошек, соленые огурцы, майонез. Некоторые добавляют лук (репчатый или зеленый), укроп.
Картофель. В октябре 2020 года тюменцы могли купить килограмм картофеля в среднем за 25 рублей, а в 2021 году цена выросла до 43 рублей. Рост цены на основной ингредиент для множества новогодних салатов составил 72%.
Морковь. Жители Тюменской области в прошлом году за килограмм моркови отдавали порядка 34 рублей, а в этом году за кг корнеплодов придется заплатить 48 рублей, что на 41% больше.
Лук репчатый. В оливье его кладут не все, иногда заменяют на зеленый лук. Но это классический ингредиент для многих салатов. В 2020 году килограмм репчатого обошелся бы в 27 рублей, а в 2021 году его можно купить за 35 рублей (+29,6%).
Куриные яйца. За год цены на десяток яиц тоже прилично подросли. Если в 2020 году их можно было приобрести за 72 рубля, то в 2021 году купить их можно в среднем за 84 рубля. Рост цены — 16,6%.
Колбаса вареная. За мясную составляющую в салате оливье отвечает вареная колбаса. Она подорожала не так сильно, как овощи — почти на 6%. За килограмм колбасы в прошедшем году нужно было заплатить 440 рублей, а в текущем году кг стоит 466 рублей.
Майонез. Майонезом заправлены почти все салаты на новогоднем столе. Нередко для праздника его покупают небольшими ведрами или делают домашний. В 2020 году ценник за кг майонеза составлял 194 рубля, а в 2021 году цена его выросла до 226 рублей (+16%).
Овощи натуральные консервированные, маринованные. В эту категорию вошли консервированный зеленый горошек и маринованные огурцы. За килограмм ингредиентов в прошлом году нужно было заплатить 214 рублей, а в этом году эти продукты обойдутся в 226 рублей за кг (5,6%).
Мандарины и шампанское — уже новогодняя традиция во многих семьях. Цены на эти товары с конца 2020 года тоже выросли.
По данным ресурса «Чек Индекс» «Платформы ОФД», мандарины в ноябре 2021 года по сравнению с этим же периодом прошлого года, подорожали на 7% — средний чек составил 113 рублей. А объем продаж в натуральном выражении — выше на 92%.
Под бой курантов россияне открывают шампанское, загадывают желания. В этом году средний чек на шампанское вырос на 8% и равняется 465 рублям. Объем продаж в натуральном выражении — выше на 6%.
Ценник поднялся и на главный атрибут Нового года — елки. Искусственная ель в 2021 году стоит в среднем 3 196 рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. Для украшения используют гирлянды, елочные шары, мишуру, звезду на елку.
Гирлянды в среднем обойдутся в 485 рублей. По сравнению с прошлым годом, этот вид товаров подорожал на 4%. Цены на мишуру тоже выросли — до 106 рублей (+7%). Еще сильнее подорожали наборы елочных игрушек — до 392 рублей (+33%). Новогодняя звезда подросла в цене на 19% — до 178 рублей.
Новогодняя елка, украшения для нее, мандарины и шампанское в среднем обойдутся жителям России в 4 935 рублей, а это на 19% выше, чем в 2020 году. В ноябре 2021 года люди начали активно готовиться к празднику — указанные товары из «новогоднего набора» они стали покупать на 80-90% чаще по сравнению с прошлым годом.
На такой рост цен повлияла пандемия коронавируса. В 2020 году россияне еще не до конца адаптировались к эпидситуации, а в 2021 году уже наладились продажи даже в таких условиях. Кроме того, в прошлом году во многих регионах в ноябре было мало снега, что повлияло на предновогоднюю активность жителей.