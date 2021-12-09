В России в Новом году могут подскочить цены на алкоголь

Как сообщает телеканал «360», производители алкоголя объясняют повышение цен возросшей стоимостью пшеницы, из которой делается спирт. Но эксперты уверены, что на ценообразование алкогольной продукции влияет не пшеница, а «негативные ожидания» самих производителей.