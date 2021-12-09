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В России в Новом году могут подскочить цены на алкоголь

9 декабря 2021, 10:24
Фото: pixabay.com
Эксперты прогнозируют рост стоимости алкогольных напитков с нового года. Уже сейчас ряд производителей говорят о повышении цен на алкоголь в среднем на 15%.

Как сообщает телеканал «360», производители алкоголя объясняют повышение цен возросшей стоимостью пшеницы, из которой делается спирт. Но эксперты уверены, что на ценообразование алкогольной продукции влияет не пшеница, а «негативные ожидания» самих производителей.

Свыше 70% себестоимости алкоголя составляют НДС, акциз, транспортные расходы и розничная наценка. Так как в следующем году ожидается повышение акциза на 4-5%, то производители алкоголя стараются заранее компенсировать падение спроса поднятием цен.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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