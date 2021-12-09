В России в Новом году могут подскочить цены на алкоголь

Как сообщает телеканал «360», производители алкоголя объясняют повышение цен возросшей стоимостью пшеницы, из которой делается спирт. Но эксперты уверены, что на ценообразование алкогольной продукции влияет не пшеница, а «негативные ожидания» самих производителей.
Свыше 70% себестоимости алкоголя составляют НДС, акциз, транспортные расходы и розничная наценка. Так как в следующем году ожидается повышение акциза на 4-5%, то производители алкоголя стараются заранее компенсировать падение спроса поднятием цен.