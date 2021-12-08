Полиция будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Также на совещании было принято решение обследовать общественные места и прилегающие территории за два часа до каждого мероприятия. В список патрулирование было рекомендовано включить Цветной бульвар, набережную Туры, площадь 400-летия Тюмени, Масловский взвоз, скверы Комсомольский, Депутатов, площадь Единства и Согласия, Городскую площадь и территорию у Технопарка.