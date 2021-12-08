Полиция будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

«С последней недели декабря до конца новогодних праздников полицейские будут работать в усиленном режиме. При УМВД по Тюмени создали оперативный штаб, нацеленный на курирование нарядов по охране правопорядка на общественных территориях»,заявил Владимир Хмара, временно исполняющий обязанности замначальника тюменского УМВД.
Также на совещании было принято решение обследовать общественные места и прилегающие территории за два часа до каждого мероприятия. В список патрулирование было рекомендовано включить Цветной бульвар, набережную Туры, площадь 400-летия Тюмени, Масловский взвоз, скверы Комсомольский, Депутатов, площадь Единства и Согласия, Городскую площадь и территорию у Технопарка.
В указанных местах будут усилены наряды ППС. Охранять безопасность тюменцев будут и добровольные народные дружины, казачьи отряды. Замглавы Тюмени Петр Вагин подчеркнул, что необходимо сохранить новогоднее оформление города до конца праздников. К тому же, на Цветном бульваре будут пресекать стихийную торговлю и незаконный прокат животных.
Еще с конца ноября по всему городу стали появляться новогодние ёлки, а 26 ноября около Цирка на Цветном бульваре традиционно свое место заняли белые медведи СУЭНКО — Матильда Потаповна с медвежатами Пломбиром, Умкой и Топтыжкой.