«Страна Девелопмент» завершила долгострой в ЖК «Олимпия»

Отметим, что это не первый проект «Страны Девелопмент» по завершению строительства долгостроев. В 2018 году «Страна Девелопмент» ввела в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Тихой-Просторной, начатого другим застройщиком еще в 2012 году. 160 дольщиков смогли заселиться только после того, как обязанность по завершению строительства была передана компании «Страна Девелопмент».