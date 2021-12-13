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«Страна Девелопмент» завершила долгострой в ЖК «Олимпия»

13 декабря 2021, 04:00
Фото: «Страна-Девелопмент»
На сегодняшний день строительство дома ГП-14 по ул. Комбинатской, 54 корпус 1 завершено полностью, достроена необходимая инженерная инфраструктура, проведены отделочные работы и работы по благоустройству.

Более 200 собственников смогут заехать в свое жилье к Новому году.

В конце прошлого года по многочисленным жалобам дольщиков ЖК «Олимпия» Главное управление строительства Тюменской области провело переговоры по привлечению инвестора для скорейшего завершения проекта. В результате соглашение о достройке дома заключили с компанией «Страна Девелопмент».

В компании объяснили это своей миссией: каждый житель Тюмени должен обрести свой дом и получить заветные ключи.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Отметим, что это не первый проект «Страны Девелопмент» по завершению строительства долгостроев. В 2018 году «Страна Девелопмент» ввела в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Тихой-Просторной, начатого другим застройщиком еще в 2012 году. 160 дольщиков смогли заселиться только после того, как обязанность по завершению строительства была передана компании «Страна Девелопмент».

Социальная ответственность — важная часть деятельности компании. «Страна Девелопмент» не только строит надежные дома, но и парки, бульвары, игровые площадки и набережные, создавая условия для комплексного развития территорий и создания комфортной среды для жителей города.

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