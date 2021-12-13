«Страна Девелопмент» завершила долгострой в ЖК «Олимпия»

Более 200 собственников смогут заехать в свое жилье к Новому году.
В конце прошлого года по многочисленным жалобам дольщиков ЖК «Олимпия» Главное управление строительства Тюменской области провело переговоры по привлечению инвестора для скорейшего завершения проекта. В результате соглашение о достройке дома заключили с компанией «Страна Девелопмент».
В компании объяснили это своей миссией: каждый житель Тюмени должен обрести свой дом и получить заветные ключи.
Отметим, что это не первый проект «Страны Девелопмент» по завершению строительства долгостроев. В 2018 году «Страна Девелопмент» ввела в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. Тихой-Просторной, начатого другим застройщиком еще в 2012 году. 160 дольщиков смогли заселиться только после того, как обязанность по завершению строительства была передана компании «Страна Девелопмент».
Социальная ответственность — важная часть деятельности компании. «Страна Девелопмент» не только строит надежные дома, но и парки, бульвары, игровые площадки и набережные, создавая условия для комплексного развития территорий и создания комфортной среды для жителей города.