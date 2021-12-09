Лучший подарок — это деньги. «Страна Девелопмент» дарит тюменцам 300 000 рублей

В преддверии новогодних праздников «Страна Девелопмент» дарит самые желанные подарки своим клиентам — скидки на покупку квартиры до 300 000 рублей.
Условия участия в акции — до 30 января 2022 приобрести квартиру из пула акционных квартир в любом жилом комплексе от «Страна Девелопмент».
«Новый год — особенный праздник и отличный способ изменить жизнь к лучшему, купив квартиру в новостройке. Мы уверены, что такая покупка откроет новые возможности для самого главного в жизни — общения с детьми и близкими, отдыха и встреч с друзьями. Предновогодние скидки на квартиры от „Страны Девелопмент“ — это такая хорошая традиция, которая очень нравится нашим клиентам. И вот уже 4 года подряд мы дарим скидки на разные квартиры — от студий до евроформата»,рассказали в компании.
Почему стоит покупать квартиру перед Новым годом?
Кроме скидок, есть еще несколько веских причин купить квартиру в новостройке до самого главного праздника в году.
Квартира для одного. Рассмотрите вариант 1-комнатной квартиры 27,63 м² в Сердце Сибири. Из плюсов: место под шкаф-купе в прихожей, большие окна, вместительная гардеробная. Скидка на данный вариант составит 300 000 рублей. Еще один приятный бонус — это жилье класса комфорт плюс, в деловом центре города.
Квартира для пары. Двухкомнатная квартира 49,33 м² в Звездном. Здесь есть и просторная кухня-гостиная 18,8 м², и панорамные окна на две стороны, ниши под шкаф-купе, место в паркинге также в подарок. Скидка составит 100 000 рублей.
Квартира для семей с детьми. В ЖК «Колумб» есть отличный вариант евротрешки 52,44 м². Спальня и детская комната не граничат друг с другом, два санузла, просторная кухня гостиная 16,85 м². Много окон — квартира светлая и уютная. Паркинг достанется вам в подарок. Скидка составит 200 000 рублей.
Любые вопросы по акции и наличию акционных квартир можно задать менеджерам «Страна Девелопмент» по телефону +7 (34-52) 39-43-98
Сроки проведения акции: с 20.11.2021 г. по 30.01.2022 г. Пул квартир, участвующих в акции ограничен. Акционные квартиры в проектах: «Звездный» (ООО Специализированный застройщик «Страна.Звездный»), «Сердце Сибири» (АО СЗ «Стройтранс № 1»), ЖК «Колумб» (ГП-11, ООО Специализированный застройщик «К2»).
Акция может закончиться досрочно, в зависимости от выбывания акционных квартир.