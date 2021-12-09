Лучший подарок — это деньги. «Страна Девелопмент» дарит тюменцам 300 000 рублей

«Новый год — особенный праздник и отличный способ изменить жизнь к лучшему, купив квартиру в новостройке. Мы уверены, что такая покупка откроет новые возможности для самого главного в жизни — общения с детьми и близкими, отдыха и встреч с друзьями. Предновогодние скидки на квартиры от „Страны Девелопмент“ — это такая хорошая традиция, которая очень нравится нашим клиентам. И вот уже 4 года подряд мы дарим скидки на разные квартиры — от студий до евроформата»,рассказали в компании.