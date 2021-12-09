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Лучший подарок — это деньги. «Страна Девелопмент» дарит тюменцам 300 000 рублей

9 декабря 2021, 04:33
Фото: pixabay.com
По данным исследования компании IPSOS самым желанным «подарком» для каждого второго россиянина (это 47% опрошенных) стали деньги. На втором месте по популярности — сюрпризы, впечатления (37%), на третьем — гаджеты, электроника для личного пользования (34%).
Сюжет
Тюмень

В преддверии новогодних праздников «Страна Девелопмент» дарит самые желанные подарки своим клиентам — скидки на покупку квартиры до 300 000 рублей.

Условия участия в акции — до 30 января 2022 приобрести квартиру из пула акционных квартир в любом жилом комплексе от «Страна Девелопмент».

«Новый год — особенный праздник и отличный способ изменить жизнь к лучшему, купив квартиру в новостройке. Мы уверены, что такая покупка откроет новые возможности для самого главного в жизни — общения с детьми и близкими, отдыха и встреч с друзьями. Предновогодние скидки на квартиры от „Страны Девелопмент“ — это такая хорошая традиция, которая очень нравится нашим клиентам. И вот уже 4 года подряд мы дарим скидки на разные квартиры — от студий до евроформата»,рассказали в компании.

Почему стоит покупать квартиру перед Новым годом?

Кроме скидок, есть еще несколько веских причин купить квартиру в новостройке до самого главного праздника в году.

  1. Чтобы успеть купить свою квартиру, пока не раскупили. Спрос в новостройках стабильно высокий. В январе будет меньше шансов купить квартиру мечты, потому что все раскупят по специальным предложениям на праздниках. Так, например, в домах от компании «Страна Девелопмент», помимо типовых планировок, есть нестандартные варианты — квартиры с террасами, мастер-спальнями с отдельной ванной и гардеробной или панорамным остеклением в гостиной. Эти квартиры покупают в первую очередь и для собственного проживания и в случае инвестиций
  2. Чтобы успеть купить по выгодным условиям. С октября Центробанк начал резко поднимать ключевую ставку. Вероятнее всего ставка продолжит расти, а значит вырастут и проценты по ипотеке. Сейчас самое время воспользоваться выгодным предложением. В проектах «Страны» есть возможность взять квартиру по господдержке или семейной ипотеке. Ипотечные ставки стартуют от 4,45%.

Что и где купить?

Квартира для одного. Рассмотрите вариант 1-комнатной квартиры 27,63 м² в Сердце Сибири. Из плюсов: место под шкаф-купе в прихожей, большие окна, вместительная гардеробная. Скидка на данный вариант составит 300 000 рублей. Еще один приятный бонус — это жилье класса комфорт плюс, в деловом центре города.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Квартира для пары. Двухкомнатная квартира 49,33 м² в Звездном. Здесь есть и просторная кухня-гостиная 18,8 м², и панорамные окна на две стороны, ниши под шкаф-купе, место в паркинге также в подарок. Скидка составит 100 000 рублей.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Квартира для семей с детьми. В ЖК «Колумб» есть отличный вариант евротрешки 52,44 м². Спальня и детская комната не граничат друг с другом, два санузла, просторная кухня гостиная 16,85 м². Много окон — квартира светлая и уютная. Паркинг достанется вам в подарок. Скидка составит 200 000 рублей.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Все квартиры со скидками можно посмотреть на сайте: tmn.strana.com

Любые вопросы по акции и наличию акционных квартир можно задать менеджерам «Страна Девелопмент» по телефону +7 (34-52) 39-43-98

Сроки проведения акции: с 20.11.2021 г. по 30.01.2022 г. Пул квартир, участвующих в акции ограничен. Акционные квартиры в проектах: «Звездный» (ООО Специализированный застройщик «Страна.Звездный»), «Сердце Сибири» (АО СЗ «Стройтранс № 1»), ЖК «Колумб» (ГП-11, ООО Специализированный застройщик «К2»).

Акция может закончиться досрочно, в зависимости от выбывания акционных квартир.

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#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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