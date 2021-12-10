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В ноябре предприниматели Тюмени получили субсидий на нерабочие дни 413 млн рублей

10 декабря 2021, 04:31
Фото: 1Mi
В ноябре предприниматели Тюмени получили субсидий на нерабочие дни 413 млн
Из-за вынужденного простоя в период нерабочих дней в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе малый и средний бизнес получил субсидий на общую сумму 413 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областного Управления ФНС.
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Тюмень

С 1 ноября, когда начали принимать заявления о предоставлении компенсаций, было подано более 8 тысяч обращений.

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«На каждого работника выделяется сумма, произведённая от величины МРОТ. В данном случае 12 792 рубля. Индивидуальные предприниматели также получат эту сумму, как и его сотрудники», — пояснили в Управлении.

Чтобы получить субсидии предпринимателю нужно заполнить заявление и отправить в налоговую. Сделать это можно до 15 декабря в личном кабинете на сайте УФНС или по почте.

Узнать, распространяется ли вышеуказанная мера поддержки для вашего бизнеса, можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Проверка права на получение субсидии на нерабочие дни для МСП и СОНКО (2021 год)».

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