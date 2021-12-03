nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Предприниматели Тюмени довольны смягчением режима QR-кодов

3 декабря 2021, 03:39
Фото: 1Mi
Предприниматели Тюмени довольны смягчением режима QR-кодов
Накануне глава региона Александр Моор подписал изменения в постановлении № 120, которые смягчают ограничения, связанные с QR-кодами. Тюменские предприниматели восприняли эти послабления положительно.
Сюжет
Тюмень

Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло, которая совсем недавно ушла в ресторанный бизнес, подчеркнула, что продолжает принимать участие в ряде встреч и совещаний, как общественный деятель и отстаивать права бизнесменов.

В Тюменской облдуме рекомендовали принять закон о QR-кодах
Узнать подробнее

Она также добавила, что послабления в ограничениях — это хорошая новость.

«Очень надеюсь, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, и ограничения будут сняты окончательно», — прокомментировала изменения Лариса Невидайло.

Тюменский ресторатор Павел Головин отметил, что рад любым смягчениям, ведь на сегодняшний день малый бизнес оказался под ударом:

Татьяна Минеева поддержала предложение о послаблениях работающего по QR-кодам бизнеса
Узнать подробнее

«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше потерь и разрушений для нас. Это не пустые слова, это реальные факты, так как предприниматели в ТРЦ ощутили и сейчас ощущают этот ежедневный провал по обороту до 50-70%! Любое послабление для нас — это шанс на выживание».

Он также выразил оптимистичный настрой на будущее и надежду, что власти и дальше пойдут на встречу тем, кто понёс большие убытки, и предоставят не только меры поддержки, но и снимут ограничения в выходные, поскольку именно в эти дни происходит основной оборот в ТРЦ.

Напомним, накануне более 1000 предпринимателей и сотрудников общепита Тюмени подписали коллективное обращение губернатору области Александру Моору и главному санврачу Галине Шарухо с просьбой ослабить ограничения по QR-кодам. А уже вечером вышло постановление с изменениями — срок введения ограничений для отдельно стоящих ресторанов и кафе сдвинули с 3 декабря на 24 декабря, а вход в ТРЦ по QR-кодам теперь только после 18 часов и по выходным.

Материалы по теме
Система QR-кодов не затронет тюменский общественный транспортПредпринимателям Тюмени отказали в рассмотрении обращения по QR-кодамQR-код не нужен для посещения уличных катков в Тюмени
#Новости#Предпринимательство#Общество#QR-код#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25