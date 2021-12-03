Предприниматели Тюмени довольны смягчением режима QR-кодов

«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше потерь и разрушений для нас. Это не пустые слова, это реальные факты, так как предприниматели в ТРЦ ощутили и сейчас ощущают этот ежедневный провал по обороту до 50-70%! Любое послабление для нас — это шанс на выживание».