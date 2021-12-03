Предприниматели Тюмени довольны смягчением режима QR-кодов

Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло, которая совсем недавно ушла в ресторанный бизнес, подчеркнула, что продолжает принимать участие в ряде встреч и совещаний, как общественный деятель и отстаивать права бизнесменов.
Она также добавила, что послабления в ограничениях — это хорошая новость.
«Очень надеюсь, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, и ограничения будут сняты окончательно», — прокомментировала изменения Лариса Невидайло.
Тюменский ресторатор Павел Головин отметил, что рад любым смягчениям, ведь на сегодняшний день малый бизнес оказался под ударом:
«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше потерь и разрушений для нас. Это не пустые слова, это реальные факты, так как предприниматели в ТРЦ ощутили и сейчас ощущают этот ежедневный провал по обороту до 50-70%! Любое послабление для нас — это шанс на выживание».
Он также выразил оптимистичный настрой на будущее и надежду, что власти и дальше пойдут на встречу тем, кто понёс большие убытки, и предоставят не только меры поддержки, но и снимут ограничения в выходные, поскольку именно в эти дни происходит основной оборот в ТРЦ.
Напомним, накануне более 1000 предпринимателей и сотрудников общепита Тюмени подписали коллективное обращение губернатору области Александру Моору и главному санврачу Галине Шарухо с просьбой ослабить ограничения по QR-кодам. А уже вечером вышло постановление с изменениями — срок введения ограничений для отдельно стоящих ресторанов и кафе сдвинули с 3 декабря на 24 декабря, а вход в ТРЦ по QR-кодам теперь только после 18 часов и по выходным.