Предпринимательство

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Первую очередь комплекса «Распутин-центр» в Тюменской области сдадут в 2025 году
На месте уже идет воссоздание поместья, также там будет возведен острог. Дополнительные инсталляции будут создаваться весной.
19 июля, 08:46
Тюменский бизнес может получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии
9 февраля, 11:01
2023
Узбекский холдинг SAG Group откроет представительство в Тюмени до конца года
Концерн презентовал свой торгово-экономический потенциал. На встречу с его представителями пришли около 20 тюменских предпринимателей.
25 октября 2023, 09:05
Тюменская область вошла в топ регионов-лидеров по работе с НКО
Тюменская область занимает пятое место в стране по вовлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере. Рейтинг составлен Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба правительства региона.
10 октября 2023, 11:36
Стали известны пять самых богатых людей в Тюмени
В Тюменской области стали известны имена самых богатых предпринимателей региона. Рейтинг успешных бизнесменов составлен на основе данных ЕГРЮЛ и открытой финансовой отчетности компаний.
3 октября 2023, 04:01
Животные на ферме «Тюменский страус» живут без лицензии
В тюменский арбитражный суд поступил иск от Россельхознадзора. В ходе проверки выяснилось, что владелица страусиной фермы содержит животных, не имея на это лицензии.
18 апреля 2023, 09:05
Арбитражи февраля: мороженое за 10 тысяч, несносный гараж и паленый алкоголь
1 марта 2023, 10:43
2022
Как реагирует бизнес Тюмени на частичную мобилизацию
12 октября 2022, 03:12
В Тюмени проведут форум предпринимателей
Участие в мероприятии примет более 1000 бизнесменов со всей Тюменской области, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
28 апреля 2022, 14:46
В Тюмени предприниматели могут получить КЭП в офисах ВТБ
28 апреля 2022, 10:09

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