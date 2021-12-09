Синоптики обещают холодную новогоднюю ночь в Тюмени

«Днём 1 января тоже будет теплее, чем в прошлом году — 2022 год начнётся с -11 днём и -16 ночью. Будет пасмурно. Первый день 2021 года сразу показал тюменцам, что год будет не лёгким — температура воздуха тогда опустилась до -27 градусов днём и до -32 ночью», — рассказали специалисты.