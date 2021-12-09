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Синоптики обещают холодную новогоднюю ночь в Тюмени

9 декабря 2021, 04:42
Фото: 1Mi
Синоптики обещают холодную новогоднюю ночь в Тюмени
Специалисты сервиса «Яндекс.погода» рассказали о прогнозах на новогоднюю ночь, проанализировав данные за прошедшие десять лет — в ночь 31 декабря столбики термометров могут опуститься до -13 градусов.

В дневное время в главный праздник года температура воздуха составит -11 градусов. Юго-западный ветер достигнет порывов до 5,3 метров в секунду. В 2020 году этот день был намного холоднее — тогда крепкий мороз дошёл до -25 градусов днём и до -31 градуса ночью.

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«Днём 1 января тоже будет теплее, чем в прошлом году — 2022 год начнётся с -11 днём и -16 ночью. Будет пасмурно. Первый день 2021 года сразу показал тюменцам, что год будет не лёгким — температура воздуха тогда опустилась до -27 градусов днём и до -32 ночью», — рассказали специалисты.

Первая неделя года также обещает быть холодной. Средняя температура воздуха днём составит -15 градусов, ночью — до -17 градусов. По сравнению с зимой 2021 года в 2022 году в областном центре на несколько градусов будет теплее.

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