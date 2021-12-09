Синоптики обещают холодную новогоднюю ночь в Тюмени

В дневное время в главный праздник года температура воздуха составит -11 градусов. Юго-западный ветер достигнет порывов до 5,3 метров в секунду. В 2020 году этот день был намного холоднее — тогда крепкий мороз дошёл до -25 градусов днём и до -31 градуса ночью.
«Днём 1 января тоже будет теплее, чем в прошлом году — 2022 год начнётся с -11 днём и -16 ночью. Будет пасмурно. Первый день 2021 года сразу показал тюменцам, что год будет не лёгким — температура воздуха тогда опустилась до -27 градусов днём и до -32 ночью», — рассказали специалисты.
Первая неделя года также обещает быть холодной. Средняя температура воздуха днём составит -15 градусов, ночью — до -17 градусов. По сравнению с зимой 2021 года в 2022 году в областном центре на несколько градусов будет теплее.