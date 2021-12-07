Резиденция Деда Мороза откроется 25 декабря в Тюмени на площади 400-летия

В доме главного зимнего волшебника можно прочитать стих, сделать фото с ним и даже получить небольшой сладкий подарок. К жителям отдалённых районов города мобильная резиденция прибудет со 2 по 10 января.
«Горожан и гостей города ждут интересные праздничные мероприятия. Уточнить время и место этих событий можно на сайте фабрикаволшебства.рф. Вся информация появится на портале 15 декабря», — пояснила глава отдела реализации культурной политики департамента культуры Тюмени Наталья Семянникова.
Помимо того, на Городской площади будет открыта выставка, посвящённая сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок».