nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Резиденция Деда Мороза откроется 25 декабря в Тюмени на площади 400-летия

7 декабря 2021, 09:29
Фото: 1Mi
Резиденция Деда Мороза откроется 25 декабря в Тюмени на площади 400-летия
Почти через три недели — 25 декабря, в областном центре на площади 400-летия будет открыта Резиденция Деда Мороза, рассказали в городской администрации.

В доме главного зимнего волшебника можно прочитать стих, сделать фото с ним и даже получить небольшой сладкий подарок. К жителям отдалённых районов города мобильная резиденция прибудет со 2 по 10 января.

«Горожан и гостей города ждут интересные праздничные мероприятия. Уточнить время и место этих событий можно на сайте фабрикаволшебства.рф. Вся информация появится на портале 15 декабря», — пояснила глава отдела реализации культурной политики департамента культуры Тюмени Наталья Семянникова.

Помимо того, на Городской площади будет открыта выставка, посвящённая сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок».

Материалы по теме
В Тюмени к Новому году установят светящийся трон, арки и фонтанНа реализацию праздничного оформления города на Новый год потратят более 16 млнЭксперт рассказал о росте цен на ряд товаров под Новый год
#Новости#Общество#Новый год#Дед Мороз#Резиденция Деда Мороза#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25