Объем тюменского экспорта в 2021 составил почти миллиард долларов США

Глава региона отметил, что в инвестиционной стратегии Тюменской области развитию и расширению экспорта отводится ключевое место. Основная задача — наращивание объемов несырьевого и неэнергетического экспорта, а также увеличение числа предприятий-экспортеров. По статистике видно, что в текущем году есть положительная динамика по восстановлению экспорта, который по объективным причинам снижался в 2020 году. Актуальные экономические тренды требуют и особого внимания к наиболее перспективной товарной группе внешней торговли — к экспорту услуг. Пока он составляет лишь немногим более 20 процентов от общего объема, но увеличивать его долю в регионе продолжат.