Объем тюменского экспорта в 2021 составил почти миллиард долларов США

Важно, что 91,6% от общего объема регионального экспорта приходится на несырьевые неэнергетические товары. Этот показатель увеличился в 3,2 раза и составил 896 млн долларов.
Экспорт машин и оборудования вырос — в 1,1 раза, продукции АПК — в 1,3 раза, продукции деревообработки — в 1,8 раза, изделий из металлов — в 2,6 раза. Наибольший рост продемонстрировал экспорт химической продукции — в 4,2 раза.
Обеспечение благоприятных условий для экспортной деятельности — одно из приоритетных направлений работы регионального правительства в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», неоднократно подчеркивал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона отметил, что в инвестиционной стратегии Тюменской области развитию и расширению экспорта отводится ключевое место. Основная задача — наращивание объемов несырьевого и неэнергетического экспорта, а также увеличение числа предприятий-экспортеров. По статистике видно, что в текущем году есть положительная динамика по восстановлению экспорта, который по объективным причинам снижался в 2020 году. Актуальные экономические тренды требуют и особого внимания к наиболее перспективной товарной группе внешней торговли — к экспорту услуг. Пока он составляет лишь немногим более 20 процентов от общего объема, но увеличивать его долю в регионе продолжат.
За девять месяцев 2021 года для тюменских предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованных в экспорте своей продукции, было организовано более 20 бизнес-миссий. С 2020 года товары тюменских производителей активно размещаются на международных электронных торговых площадках: Alibaba, Ebay, Fordaq, Industrystock, DTAD, Allbiz, Global Rus Trade. Работают постоянно действующие выставочные экспозиции в Узбекистане и Казахстане.
Комплексный подход в поддержке регионального экспорта реализуется и в кластерном развитии отраслей промышленности. Недавняя бизнес-миссия в Арабские Эмираты в рамках крупнейшей нефтегазовой выставки Adipec подтверждает интерес иностранных компаний к сотрудничеству с тюменскими предприятиями, производящими нефтегазовое оборудование.
Тюменские предприятия ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» и входят в число лучших экспортеров страны. В прошлом году второе место в номинации «Прорыв года» заняла компания «Тюменские аэрозоли», в этом году призовое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» получил Тюменский машиностроительный завод.
Авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» стал Тюменский экспортный форум. В декабре 2021 года он прошел уже в третий раз.
Результатом поддержки предприятий-экспортеров в 2021 году стало увеличение их числа со 186 до 224. Благодаря комплексной поддержке в 2021 году экспортные контракты с зарубежными партнерами заключили более 80 тюменских компаний.