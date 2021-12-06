Только 11 декабря в «Синема Парке» пройдёт ретро-показ фильма «Артист» с живым звуком

​Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь поможет героям обрести счастье.​