Только 11 декабря в «Синема Парке» пройдёт ретро-показ фильма «Артист» с живым звуком

Благодаря этому проекту, есть возможность погрузиться в атмосферу «Золотого века», когда все фильмы в кинотеатрах озвучивал живой оркестр.
Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь поможет героям обрести счастье.
Возрастное ограничение: -6+
Что: «Артист», драма, комедия, мелодрама
Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70
Когда: 11 декабря в 19:00.