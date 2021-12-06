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Только 11 декабря в «Синема Парке» пройдёт ретро-показ фильма «Артист» с живым звуком

6 декабря 2021, 07:35
Фото: Синема Парк
В кинотеатре «Синема Парк» в​ ТРЦ «Гудвин» 11 декабря​ в 19.00 пройдёт единственный показ оскороносного фильма «Артист», ​ снятый в стилистике немого кино, под аккомпанемент живого оркестра Мока Рroject, в состав которого входят артисты Тюменского филармонического оркестра.
Сюжет
Афиша

Благодаря этому проекту, есть возможность ​ погрузиться в атмосферу «Золотого века», когда все фильмы в кинотеатрах озвучивал живой оркестр.​

​Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь поможет героям обрести счастье.​

Билеты уже в продаже в кассах и на сайте кинотеатра.

Возрастное ограничение: -6+

Что: «Артист», драма, комедия, мелодрама

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: 11 декабря в 19:00.

#Новости#Афиша#Синема Парк#Ирина Швецова#Культура
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