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Смог над Тюменью и трудно дышать. В МЧС говорят, что пожаров нет, в чем причина?

6 декабря 2021, 04:37
Сегодня, 6 декабря, с самого утра жители разных районов города вновь ощущают запах гари и смог, опустившиеся на областной центр. Об этом они рассказывают в социальных сетях.
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Тюмень

Примечательно, что горожане из всех районов, в том числе центра, отметили, неприятный запах и плотный туман: «Мыс. Только вышли на улицу резкий запах!!!»

«На 30 лет победы вчера смог стоял, а сегодня запах гари не понятной».

«Район второй городской больницы. Приехала на работу на Московский — здесь просто АТАС!!! Запах какой-то пластиковый, не натуральный», — рассказывают тюменцы.

К вышеуказанным районам присоединились КПД, Лесобаза, Тарманы, ММС, Правобережный, Новопатрушева, Оборона, 6 микрорайон, и даже сёла Гусево и Онохино.

«В дежурную часть вызовов не поступало. Крупных пожаров не зафиксировано», — уточнили «Нашему Городу» в областном Управлении МЧС.

Об окончании утилизации кур после вспышки куриного гриппа на птицефабрике «Боровская» сообщили ещё 15 ноября.

В областном Управлении Роспотребнадзора «Нашему Городу» пояснили, что на данном этапе специалисты выясняют причину задымления, после чего будет принято решение делать ли замеры воздуха.

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#Неприятный запах#Общество#Смог#Тюмень#Дарья Гасникова#Видео
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