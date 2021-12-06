Смог над Тюменью и трудно дышать. В МЧС говорят, что пожаров нет, в чем причина?

Примечательно, что горожане из всех районов, в том числе центра, отметили, неприятный запах и плотный туман: «Мыс. Только вышли на улицу резкий запах!!!»
«На 30 лет победы вчера смог стоял, а сегодня запах гари не понятной».
«Район второй городской больницы. Приехала на работу на Московский — здесь просто АТАС!!! Запах какой-то пластиковый, не натуральный», — рассказывают тюменцы.
К вышеуказанным районам присоединились КПД, Лесобаза, Тарманы, ММС, Правобережный, Новопатрушева, Оборона, 6 микрорайон, и даже сёла Гусево и Онохино.
«В дежурную часть вызовов не поступало. Крупных пожаров не зафиксировано», — уточнили «Нашему Городу» в областном Управлении МЧС.
Об окончании утилизации кур после вспышки куриного гриппа на птицефабрике «Боровская» сообщили ещё 15 ноября.
В областном Управлении Роспотребнадзора «Нашему Городу» пояснили, что на данном этапе специалисты выясняют причину задымления, после чего будет принято решение делать ли замеры воздуха.