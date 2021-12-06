Смог над Тюменью и трудно дышать. В МЧС говорят, что пожаров нет, в чем причина?

Примечательно, что горожане из всех районов, в том числе центра, отметили, неприятный запах и плотный туман: «Мыс. Только вышли на улицу резкий запах!!!»
«На 30 лет победы вчера смог стоял, а сегодня запах гари не понятной», — рассказывают тюменцы.
К вышеуказанным районам присоединились КПД, Лесобаза, Тарманы, ММС, Правобережный, Новопатрушева, Оборона, 6 микрорайон, и даже сёла Гусево и Онохино.
«В дежурную часть вызовов не поступало. Крупных пожаров не зафиксировано», — уточнили «Нашему Городу» в областном Управлении МЧС.
В областном Управлении Роспотребнадзора «Нашему Городу» пояснили, что на данном этапе специалисты выясняют причину задымления, после чего будет принято решение делать ли замеры воздуха.
Об окончании утилизации кур после вспышки куриного гриппа на птицефабрике «Боровская» сообщили ещё 15 ноября.