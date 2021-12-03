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В выходные зимний сезон открывает спортивный центр «Воронинские горки»

3 декабря 2021, 06:11
Фото: 1Mi
В выходные зимний сезон открывает спортивный центр «Воронинские горки»
В субботу, 4 декабря, зимний сезон открывает центр спорта и отдыха «Воронинские горки», где любители активного отдыха смогут покататься на учебном и центральном склонах, посетить две тюбинг-трассы и взять напрокат снаряжение, рассказали в областном департаменте физкультуры, спорта и допобразования.
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Тюмень

Также на базе можно нанять квалифицированного инструктора, который, индивидуально или с группой, обучит начинающих кататься на горных лыжах и сноубордах.

«Наши склоны формируются при помощи снежных пушек, потому мы открываем сезон, несмотря на тёплую погоду», — сообщают специалисты центра.

В здание центра попасть можно только с QR-кодом, паспортом и в маске. Однако на территории действует бесконтактная оплата услуг через терминалы.

В следующие выходные, 11 декабря, на свежем воздухе пройдут мероприятия в честь открытия сезона. Горожане смогут принять участие в соревнованиях и конкурсах.

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