В выходные зимний сезон открывает спортивный центр «Воронинские горки»

В субботу, 4 декабря, зимний сезон открывает центр спорта и отдыха «Воронинские горки», где любители активного отдыха смогут покататься на учебном и центральном склонах, посетить две тюбинг-трассы и взять напрокат снаряжение, рассказали в областном департаменте физкультуры, спорта и допобразования.

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