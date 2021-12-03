В выходные зимний сезон открывает спортивный центр «Воронинские горки»

Также на базе можно нанять квалифицированного инструктора, который, индивидуально или с группой, обучит начинающих кататься на горных лыжах и сноубордах.
«Наши склоны формируются при помощи снежных пушек, потому мы открываем сезон, несмотря на тёплую погоду», — сообщают специалисты центра.
В здание центра попасть можно только с QR-кодом, паспортом и в маске. Однако на территории действует бесконтактная оплата услуг через терминалы.
В следующие выходные, 11 декабря, на свежем воздухе пройдут мероприятия в честь открытия сезона. Горожане смогут принять участие в соревнованиях и конкурсах.