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Что тюменцы думают о послаблении режима QR-кодов

3 декабря 2021, 04:48
Фото: 1Mi
Что тюменцы думают о послаблении режима QR-кодов
Накануне губернатор Тюменской области подписал изменения с послаблением в режиме QR-кодов в постановлении № 120. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях. «Наш Город» изучил мнение горожан по этому поводу.
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Тюмень

С сегодняшнего дня, 3 декабря, в торговые центры без QR-кода можно попасть до 18 часов вечера. Предъявить код необходимо на входе после указанного времени и в выходные дни. Также все ограничения для ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор переносятся на 24 декабря.

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Самым популярным вопросом стал:

«А если я зайду до 18 часов без QR-кода и решу выйти часов в 9 вечера. Что будет? На выходе не выпустят?!».

Часть тюменцев обрадовалась смягчениям: «Спасибо за Ваше доброе отношение к людям. За то что обратили внимание на наши просьбы». А кто-то так и не понял смысла новой системы: «Ковид только после 18:00 активен, а где-то и 24 часа. Парадокс. Какой избирательный вирус, диву даюсь».

Некоторые увидели в новом подходе логику: «Разумное нововведение, ведь QR-коды ввели, чтобы большого столпотворения людей не было, а если учесть, что большая часть работает 5/2, то в будний день итак немного людей».

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«Получается, что тем кто весь день по будням до вечера работает в поте лица — вход везде запрещен, а бездельникам в будние дни в рабочее время можно везде разгуливать беспрепятственно?», — но работающие 5-дневку горожане были возмущены.

Были те, для кого особой разницы в изменениях не было: «Я уже привыкла и к маскам и QR-кодам, для меня это не критично. Зато количество людей правда сократилось!».

Кто-то опасается, что после таких послаблений в новом году всё только ужесточится: «Уже слухи ходят о нерабочих до февраля, и уже без оплаты. У наших чиновников сформировалась рабочая концепция: затянуть удавку-отпустить, дальше ещё больше затянуть, снова отпустить».

Тюменские предприниматели смогли на время выдохнуть и отметили, что даже такие послабления рассматривают, как положительную динамику.

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