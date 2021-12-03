Что тюменцы думают о послаблении режима QR-кодов

С сегодняшнего дня, 3 декабря, в торговые центры без QR-кода можно попасть до 18 часов вечера. Предъявить код необходимо на входе после указанного времени и в выходные дни. Также все ограничения для ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор переносятся на 24 декабря.
Самым популярным вопросом стал:
«А если я зайду до 18 часов без QR-кода и решу выйти часов в 9 вечера. Что будет? На выходе не выпустят?!».
Часть тюменцев обрадовалась смягчениям: «Спасибо за Ваше доброе отношение к людям. За то что обратили внимание на наши просьбы». А кто-то так и не понял смысла новой системы: «Ковид только после 18:00 активен, а где-то и 24 часа. Парадокс. Какой избирательный вирус, диву даюсь».
Некоторые увидели в новом подходе логику: «Разумное нововведение, ведь QR-коды ввели, чтобы большого столпотворения людей не было, а если учесть, что большая часть работает 5/2, то в будний день итак немного людей».
«Получается, что тем кто весь день по будням до вечера работает в поте лица — вход везде запрещен, а бездельникам в будние дни в рабочее время можно везде разгуливать беспрепятственно?», — но работающие 5-дневку горожане были возмущены.
Были те, для кого особой разницы в изменениях не было: «Я уже привыкла и к маскам и QR-кодам, для меня это не критично. Зато количество людей правда сократилось!».
Кто-то опасается, что после таких послаблений в новом году всё только ужесточится: «Уже слухи ходят о нерабочих до февраля, и уже без оплаты. У наших чиновников сформировалась рабочая концепция: затянуть удавку-отпустить, дальше ещё больше затянуть, снова отпустить».
Тюменские предприниматели смогли на время выдохнуть и отметили, что даже такие послабления рассматривают, как положительную динамику.