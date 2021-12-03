Что тюменцы думают о послаблении режима QR-кодов

Часть тюменцев обрадовалась смягчениям: «Спасибо за Ваше доброе отношение к людям. За то что обратили внимание на наши просьбы». А кто-то так и не понял смысла новой системы: «Ковид только после 18:00 активен, а где-то и 24 часа. Парадокс. Какой избирательный вирус, диву даюсь».