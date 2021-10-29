nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменском "Синема Парке" пройдёт всероссийская премьера экшн-драмы «Лётчик»

29 октября 2021, 08:23
Фото: Синема Парк
Кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру экшн-драмы Рената Давлетьярова «Лётчик» с Петром Фёдоровым и Анной Песковой, которая состоится 2 ноября.
Сюжет
Афиша

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади — он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых — найти его во что бы то ни стало. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.

Билеты уже в продаже в кассах и на сайте кинотеатра.

Возрастное ограничение: 12+

Что: «Лётчик», драма

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: 2 ноября.

#Новости#Афиша#Синема Парк#Ирина Швецова#Культура
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20