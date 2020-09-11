Тюмени нужны новые правила на рынке наружной рекламы

Posted 11 сентября 2020, 13:23
Published 11 сентября 2020, 13:23
Modified 30 ноября, 16:42
Updated 30 ноября, 16:42
Мнение архитектора о лице города и закон о рекламе
«Визуальное восприятие города состоит из многих аспектов. Здесь мы не можем говорить только про рекламу, только про архитектуру или качество реставрации исторического наследия. Для понятности я всегда провожу аналогию с человеком — образ и посыл должен быть конкретным. Как вы хотите, чтобы к вам относились? Как к успешному бизнесмену, шальному художнику, чиновнику?
Во всех случаях образ будет разным. Но если вы наденете на себя всё — костюм тройку, спортивный костюм и сверху довершите образ соломенной шляпой и бикини, то кем вы будете? Обворожительной моделью, бизнесменом или художником? Точно также и с городским визуалом — это должна быть комплексная городская политика, это должен быть определенный месседж — кто мы и что мы хотим донести до внешнего мира. Город для кого? Город для студентов или город для процветания вашего бизнеса? Ни о каком дизайн-коде и прочих модных и правильных в своем корне вещах говорить в Тюмени рано», — высказывает свое мнение архитектор Екатерина Журавлева.
Пока единого подхода к формированию и развитию рекламного рынка в Тюмени нет, но по закону все процессы регулируются через стандартные процедуры.
Согласно Федеральному закону «О рекламе», все места под размещение конструкций должны быть утверждены в соответствии со Схемой. Такая Схема размещения принята в Тюмени в сентябре 2014 года. Все попытки внести в нее изменения наталкиваются на бюрократические препоны и интересы разных сторон и игроков. Каждое рекламное место согласовывается с десятком чиновников и организаций, таких как: Водоканал, Теплосети, Комитет по рекламе, Департамент земельных отношений и градостроительства и др. Усложняют ситуацию на рынке и принятые на федеральном уровне жесткие ГОСТы, касающиеся безопасности дорожного движения. Вместе с тем, рекламные конструкции должны соответствовать единообразию внешнего облика города.
Городские власти стремятся повлиять на рынок рекламы и вносят поправки в правила:
«Всегда есть к чему стремиться, так устроена наша жизнь. Положение „О порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Тюмени“ постоянно актуализируется. Последние изменения были внесены в августе. Виды и типы конструкций в документе четко прописаны. Все вместе это позволяет поддерживать компромисс между внешним видом города, интересами рекламных компаний и рекламодателей. В планах работы Думы есть вопрос об эксплуатации рекламных конструкций и демонтаже самовольно установленных. Депутаты заслушают информацию администрации и дадут свою оценку»считает председатель городской Думы Евгений Заболотный.
Игроки рынка тюменской рекламы
«Первое очень существенное желание что бы помочь операторам рекламы с подключением электричества к этим рекламным конструкциям. Потому что по новой схеме тех точек, которые оставлены — это объездные дороги вокруг города. Там и большого и среднего формата площади в том числе и электронные рекламные конструкции, то есть большие видеоэкраны. Соответственно туда нужно как-то тянуть электричество. Если операторы будут это делать за свой счет, там такие цифры получаются, что ни один оператор, даже крупный не сможет себе позволить», — отмечает руководитель направления аренды рекламных конструкций компании «Мир Визуальные коммуникации» Евгений Щербаков.
Евгений Щербаков предлагает руководству городу подумать о размещении инфраструктуры для подключения рекламных конструкций к электричеству. Таким образом расходы на подключение билбордов и видеоэкранов будет в разы ниже.
«Второе, по новой схеме комитет по рекламе убрал из города все крупные форматы: 5*15 метров, 4*12 метров и это очень обидно, так как это очень востребованные форматы».
Евгений считает мнение архитекторов о том, что рекламные конструкции портят вид города весьма субъективно, а деньги, которые бюджет теряет, отказываясь от рекламы достаточно большие.
В рекламной компании «Сибэлком» не смотря на новую схему размещения рекламных конструкции готовы до конца года принять заявки на размещение рекламы на больших видеоэкранах. Сейчас у компании 5 таких экранов.
«Перемены необходимы. Новый вариант Схемы размещения с 2018 года согласовывается в Администрации. Насколько еще затянется этот процесс нам не известно. Новая схема учитывает интересы игроков, сохраняет архитектурно-художественный облик города и имеет четкие правила, касающиеся безопасности дорожного движения. Сейчас для размещения рекламных конструкций игроки рынка рекламы обязаны участвовать в аукционах. Они проходят по правилам, установленным городской думой Тюмени. Порой торги по разным конструкциям проходят одновременно и растягиваются на целый день. Процедура крайне неудобна для участников и требует более гибких правил. Необходимы и внутренние изменения в отрасли. Тотальная цифровизация и диджиталиция требует от собственников современных нововведений. Запросы, интересы и возможности аудитории изменились, мы должны им соответствовать.», — поделились в рекламной компании «Деловой Мир»
До 2012 года на аукционах рекламщики забирали места в городе по 5-7 тысяч рублей
В 2012 году прошла новая череда аукционов, цена за одно рекламное место на территории муниципалитета выросла с 5-7 тыс. рублей до 14 тыс. и выше. Отдельные игроки могут завышать цену до заоблачных 40 тысяч рублей за место. Даже из Томска и Ярославля рекламные компании стали участвовать в аукционах и размещать свои конструкции в Тюмени.
По информации инсайдеров, участники аукционов по рекламным местам последнее время сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Появляются игроки, которые заявляются двумя компаниями на один лот, заранее оформляя одну компанию со скрытой ошибкой, цена лота повышается и таким образом отсекают добросовестных игроков.
Резкий рост цен на аукционные места для рекламных конструкций породил в Тюмени новый вид размещения — на частной земле, принадлежащей отдельным собственникам. Когда буквально за забором на огороде в городской черте ставят рекламный носитель 3 на 6 метров и городская казна не получает с таких конструкций денег в бюджет. Казалось бы, все по закону, собственник может распоряжаться своей землей как захочет. Но в таких случаях никаких отчислений бюджет города не получает, а о визуальном соответствии архитектурному облику вообще говорить не приходится. Но это разрешено не всем… По подсчетам экспертов таких «огородных конструкций» в Тюмени насчитывается десятки и бюджет теряет с них несколько сотен тысяч рублей ежегодно.
Редакция направила официальный запрос, но ответа на наши вопросы мы не получили. По идее, наиболее цивилизованный способ обсудить и решить все накопившиеся проблемы — это круглый стол, за которым соберутся все желающие игроки рынка и представители городской власти. Тем более, что подготовлен новый вариант схемы размещения рекламных конструкций. Эксперты и архитекторы едины во мнении, что Тюмень нуждается в радикальном обновлении всех рекламных носителей, а не только правил размещений.
Социальная реклама в Тюмени размещается по непонятным схемам
5% эфирного времени на электронных рекламных носителях владельцы должны оставлять под размещение социальной рекламы, согласно закону о рекламе. Процедура должна регламентироваться договором, удовлетворяющим интересы и собственника конструкции, и администрации. Но обычно фирмам-владельцам видеоэкранов приходит по несколько писем в месяц с просьбой разместить социальную рекламу, а интересы фирм не учитываются.
Экраны могут работать с 6 утра до 23 часов, 5% рекламного времени — это примерно 1 час — на социальную рекламу. В Москве, Екатеринбурге, да даже в соседнем Кургане социальную рекламу городские власти размещают на договорной основе, как этого требует гражданский кодекс. Тюмень же пока только на пути к этому.
Социальная реклама призвана духовно обогащать общество, визуализировать моральные ценности. С ее помощью можно формировать имидж города и положительный образ в глазах туристов. Рекламные щиты встречают гостей Тюмени по дороге из аэропорта Рощино и железнодорожного вокзала. Социальную рекламу необходимо использовать по назначению, тогда она будет эффективной.
Кризис, как предлог не платить в городскую казну
Понятно, что за лояльное отношение к городским властям и размещению социальной рекламы владельцы рекламных конструкций могут получить и преференции или льготы, освобождение от налогов и прочее. Но нужно понять, что в данном случае это формирует отношение ко льготам, как своеобразной халяве от государства. Налоги рано или поздно нужно будет платить.
Есть опасения, что некоторые участники рекламного рынка не переживут турбулентности 2020 года и закроют свои компании, воспользовавшись схемой банкротства или не станут платить в городской бюджет положенные выплаты, сославшись на кризис. Но ведь рекламные площади продаются, реклама работает и приносит прибыль владельцам.
Как изменить ситуацию
Принятие новой схемы размещения рекламных мест с учетом пожеланий игроков рекламного рынка и горожан. Торги на аукционах без ботов и без специальных ошибок в документации, розыгрыш пакетов по 10-15 рекламных мест в месяц, а не растягивание на недели ежедневных торгов по 1-2 места — вот минимальный набор мер, которые помогут сделать рынок рекламы в Тюмени более цивилизованным.