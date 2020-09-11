Тюмени нужны новые правила на рынке наружной рекламы

Во всех случаях образ будет разным. Но если вы наденете на себя всё — костюм тройку, спортивный костюм и сверху довершите образ соломенной шляпой и бикини, то кем вы будете? Обворожительной моделью, бизнесменом или художником? Точно также и с городским визуалом — это должна быть комплексная городская политика, это должен быть определенный месседж — кто мы и что мы хотим донести до внешнего мира. Город для кого? Город для студентов или город для процветания вашего бизнеса? Ни о каком дизайн-коде и прочих модных и правильных в своем корне вещах говорить в Тюмени рано», — высказывает свое мнение архитектор Екатерина Журавлева.