Миллионы вернулись в казну. Власти Сургута начали зачистку на рынке наружной рекламы

Новые правила размещения наружной рекламы не только позволят навести порядок в этом бизнесе в Сургуте, но и вернуть в бюджет города около 15 млн рублей, заявил глава областной столицы Вадим Шувалов. Это стало возможным благодаря мировому соглашению между администрацией горда и владельцами рекламных конструкций.