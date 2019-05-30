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Миллионы вернулись в казну. Власти Сургута начали зачистку на рынке наружной рекламы

30 мая 2019, 05:20
Фото: Фото со страницы в ВКонтакте Вадима Шувалова
В Сургуте уже размещенная наружная реклама будет заменена на более современную. Это стало возможным благодаря новым правилам размещения рекламы, которые единогласно утвердили на заседании Думы города.
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Бюджет

Новые правила размещения наружной рекламы не только позволят навести порядок в этом бизнесе в Сургуте, но и вернуть в бюджет города около 15 млн рублей, заявил глава областной столицы Вадим Шувалов. Это стало возможным благодаря мировому соглашению между администрацией горда и владельцами рекламных конструкций.

Еще одно отличие новых правил распространения наружной рекламы от тех, что были ранее - получение прав на установку рекламы на открытом конкурсе.

По словам заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрия Валгушкина, аукцион позволит формировать критерии отбора участников рекламного рынка.

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