Миллионы вернулись в казну. Власти Сургута начали зачистку на рынке наружной рекламы

Новые правила размещения наружной рекламы не только позволят навести порядок в этом бизнесе в Сургуте, но и вернуть в бюджет города около 15 млн рублей, заявил глава областной столицы Вадим Шувалов. Это стало возможным благодаря мировому соглашению между администрацией горда и владельцами рекламных конструкций.
Еще одно отличие новых правил распространения наружной рекламы от тех, что были ранее - получение прав на установку рекламы на открытом конкурсе.
По словам заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрия Валгушкина, аукцион позволит формировать критерии отбора участников рекламного рынка.