Администрация Тюмени не контролирует наружную рекламу на автомобилях

Posted 18 января 2018, 14:15
Published 18 января 2018, 14:15
Modified 19 августа, 16:20
Updated 19 августа, 16:20
В ответе на запрос портала NashGorod.ru администрация сообщила, что согласование размещения рекламы на транспортном средстве законом «О рекламе» не предусмотрено. Обеспечением безопасности дорожного движения, как и составлением протоколов об административных правонарушениях занимаются правоохранительные органы. Однако в полиции отметили, что это не их полномочия и направили в управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Комментарии данного ведомства ожидаются в ближайшее время.
Как сообщал NashGorod.ru ранее, если транспорт переоборудован в виде какого-то товара и используется только для рекламных целей, владелец авто нарушает закон «О рекламе». Физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до пяти тысяч рублей, а юридическое — до миллиона.