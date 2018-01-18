Администрация Тюмени не контролирует наружную рекламу на автомобилях

В ответе на запрос портала NashGorod.ru администрация сообщила, что согласование размещения рекламы на транспортном средстве законом «О рекламе» не предусмотрено. Обеспечением безопасности дорожного движения, как и составлением протоколов об административных правонарушениях занимаются правоохранительные органы. Однако в полиции отметили, что это не их полномочия и направили в управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Комментарии данного ведомства ожидаются в ближайшее время.