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Posted 18 января 2018, 14:15

Published 18 января 2018, 14:15

Modified 19 августа, 16:20

Updated 19 августа, 16:20

Администрация Тюмени не контролирует наружную рекламу на автомобилях

Администрация Тюмени не контролирует наружную рекламу на автомобилях

18 января 2018, 14:15
Фото: 1Mi.
В пресс-службе города рассказали, что круглосуточно стоящие на парковках машины с рекламными конструкциями на бортах и крышах незаконны. Тем не менее, власти никак не регулируют этот вопрос, потому как, согласно закону, получение лицензии или какого-либо разрешения от органов местного самоуправления не требуется.

В ответе на запрос портала NashGorod.ru администрация сообщила, что согласование размещения рекламы на транспортном средстве законом «О рекламе» не предусмотрено. Обеспечением безопасности дорожного движения, как и составлением протоколов об административных правонарушениях занимаются правоохранительные органы. Однако в полиции отметили, что это не их полномочия и направили в управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Комментарии данного ведомства ожидаются в ближайшее время.

Как сообщал NashGorod.ru ранее, если транспорт переоборудован в виде какого-то товара и используется только для рекламных целей, владелец авто нарушает закон «О рекламе». Физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до пяти тысяч рублей, а юридическое — до миллиона.

#Виктория Макарова#Общество#Транспорт#Новости#Законы#Автомобили#Реклама
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