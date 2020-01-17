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Тюменские железнодорожники помогли пострадавшей бабушке вернутся домой

17 января 2020, 10:20
Фото: 1Mi
Тюменские железнодорожники помогли пострадавшей бабушке вернутся домой
Железнодорожники помогли 70-летней старушке из Голышманово вернуться домой. Женщину искали родственники с 16 января, сообщает 72.ru.
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Тюмень

По словам дочери пенсионерки, мама ошиблась станцией и сошла с поезда в другом месте. Потом упала, запнувшись об рельсы. Старушку заметил маневровый состав, железнодорожники помогли бабушке вернуться домой на электричке. Полиция подтвердила окончание поисков пожилой женщины.

В Тюмени почти две недели разыскивают 38-летнего мужчину
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В Тюмени около двух недель разыскивают 38-летнего Алексея Калитовского. С 4 января о его местоположении ничего не известно. Пользователи соцсетей сообщили, что видели мужчину 13 января на улице Республики и в районе Дома обороны.

"Позже волонтёры опровергли эту информацию", - сообщили СМИ.

#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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