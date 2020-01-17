Тюменские железнодорожники помогли пострадавшей бабушке вернутся домой

По словам дочери пенсионерки, мама ошиблась станцией и сошла с поезда в другом месте. Потом упала, запнувшись об рельсы. Старушку заметил маневровый состав, железнодорожники помогли бабушке вернуться домой на электричке. Полиция подтвердила окончание поисков пожилой женщины.
В Тюмени около двух недель разыскивают 38-летнего Алексея Калитовского. С 4 января о его местоположении ничего не известно. Пользователи соцсетей сообщили, что видели мужчину 13 января на улице Республики и в районе Дома обороны.
"Позже волонтёры опровергли эту информацию", - сообщили СМИ.