Тюменские купели готовы к крещенским купаниям

«У Свято-Троицкого мужского монастыря подготовлено две купели для окунания и одна иордань для забора воды, а также три палатки для переодевания. В районе Заречного парка предусмотрены три купели, одна иордань и восемь палаток — все уже установлено», — рассказал председатель попечительского совета ТООД «Сибирь православная» Николай Моисеев.
Одновременно на лед смогут выйти около 50 человек, а всего у купелей ожидают порядка 20 тыс. тюменцев. На местах будут дежурить спасатели, полиция и врачи, как и каждый год.
«Работа администрации традиционная, сейчас проводится очистка территории, устройство максимального количества парковочных мест для участников праздника, чтобы люди могли перекусить и согреться, выпив чаю, мы организуем торговлю, помогаем в завозе сена — это тоже необходимо, предусмотрена установка биотуалетов», — сказал замглавы Тюмени Павел Перевалов.
Он заверил, что сбоев в работе не будет.
18 января в 11 часов и от Свято-Троицкого мужского монастыря начнется крестный ход. В 12 часов освятят воду у набережной Туры, в 13 часов — в Заречном парке, после чего можно будет окунуться в купели. В ночь с 18 на 19 января купели закроют ради безопасности граждан.
Верующие смогут поучаствовать в крестном ходе 19 января от Знаменского кафедрального собора до сибирской иордани в Заречной части города. Он начнется в 11:30. Тюменцы смогут воспользоваться двумя большими автобусами.
Купели с местами для переодевания также будут организованы на озере Липовое-2 (25-й км объездной дороги Тюмени), на пруду Студенческом (ул. Мельникайте, 57/2), на реке Туре в районе Антипино (ул. Высотная, 1, корп. 4).