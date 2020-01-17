Тюменские купели готовы к крещенским купаниям

18 января в 11 часов и от Свято-Троицкого мужского монастыря начнется крестный ход. В 12 часов освятят воду у набережной Туры, в 13 часов — в Заречном парке, после чего можно будет окунуться в купели. В ночь с 18 на 19 января купели закроют ради безопасности граждан.