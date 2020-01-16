Тюменский протоиерей назвал купания доброй традицией

«Любой праздник призван напомнить нам о Господе Боге, о тех земной жизни, о которых мы читаем в Евангелие, которые важны для нас, для спасения нашей души, для того, чтобы мы стали ближе к Богу», – сказал священник.
По его словам, воду принято освящать дважды – 18 и 19 января. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий сначала это делает в Тюмени, а затем в Тобольске.
«Воду освящают священники в храмах. Читают молитвы, погружают в воду крест, поют песнопения, посвященные этому празднику», – уточнил наш собеседник.
Он уверяет, что вода, которую люди берут из освященных водоемов в этот день, в дальнейшем не портится и сохраняет полезные свойства. Если же там образуются осадки, то протоиерей Григорий советует поливать ею цветы. Также святой водой можно и окроплять дома. Хранить ее священник советует в чистом месте, в каком-нибудь шкафичке, «чтобы это было в не небрежении».
При этом окунаться в прорубь на Крещение протоиерей Григорий сказал необязательно, но назвал эту традицию доброй, хорошей, нужной, почему бы ей не следовать.
«Нельзя однозначно сказать [о том, что правда ли купание в прорубе смывает грехи]. Желание людей очиститься от грехов – дело хорошее. Но если этим ограничиваться, то люди заблуждаются. Все-таки в Евангелии сказано, что к Иоанну Крестителю шли очиститься от грехов, которые были совершенны раньше, но они не собирались дальше в них раскаиваться и менять свою жизнь. Так и сейчас. Если человек собирается только окунуться с надеждой смыть грехи, но в дальнейшем пить, курить и блудить, то ничего не простится ему. Ко всему святому надо преступать, попытавшись очиститься от своих пороков», – сказал священник.
Подготовка к купаниям началась в первых числах января. Сотрудники МЧС проверяют места для празднования, делают замеры толщины льда.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения уже заявили, что в Тюмени врачи скорой помощи будут дежурить 18 и 19 января с 11:00 до 24:00 у купелей на реке Туре в зоне отдыха заречных микрорайонов и в районе Свято-Троицкого монастыря.
В опросе, который проводил «Наш город» в паблике во «Вконтакте» проводил голосование о том, будут ли горожане окунаться в купель. Большинство – 57% – высказалось, что ранее этого не делали и не собираются в дальнейшем. Еще 19,4% сказали, что окунаются, но не каждый год. В обязательном порядке это делают 13,6% ответивших, 8,5% горожан пробовали, но больше не повторяли, оставшиеся 1,5% обещали ответить в комментариях.