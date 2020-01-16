Тюменский протоиерей назвал купания доброй традицией

«Нельзя однозначно сказать [о том, что правда ли купание в прорубе смывает грехи]. Желание людей очиститься от грехов – дело хорошее. Но если этим ограничиваться, то люди заблуждаются. Все-таки в Евангелии сказано, что к Иоанну Крестителю шли очиститься от грехов, которые были совершенны раньше, но они не собирались дальше в них раскаиваться и менять свою жизнь. Так и сейчас. Если человек собирается только окунуться с надеждой смыть грехи, но в дальнейшем пить, курить и блудить, то ничего не простится ему. Ко всему святому надо преступать, попытавшись очиститься от своих пороков», – сказал священник.