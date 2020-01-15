Тюменцам рассказали, где можно окунуться в крещенскую купель

В Тобольске службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. По окончании пройдет Крестный ход на Иртыш и состоится Великое освящение воды. После этого начнутся купания на Иордани.
Также 19 января состоится освящение воды на Иорданях и купание Сумкино, Абалаке, Вагае, Увате, Туртасе, Першино, Демьянке, Демьянское, Ярково, Покровском, Дубровном и Липовке.
Программа Крещенского праздника на приходах ТЮМЕНСКОГО благочиния 19 января:
п. Антипино. Приход храма Иоанна Предтечи
08:00 – 24:00 – Великое освящение воды, купание в Иордани.
п. Мальково. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
09:00 – Божественная литургия в храме
11:30 – Крестный ход и Великое освящение воды
12:30 – 24:00 – купание в Иордани
с. Богандинское. Храм Пророка Божия Илии
06:30 – Божественная литургия в храме
08:45 – Крестный ход и Великое освящение воды на р. Пышма.
09:30 – 22:00 – купание в Иордани
п. Боровский. Храм Святителя Николая Чудотворца
08:00 – Божественная литургия
10:00 – Крестный ход на оз. Андреевское и Великое освящение воды
11:00 – 22:00 – купание в Иордани
с. Каменка. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
8:30 – Божественная литургия.
13:40 – Крестный ход на р. Каменка и Великое освящение воды
14:30 – 24:00 – купание в Иордани
с. Кулаково. Храм Святителя Николая Чудотворца
00:00 – Божественная литургия
01:45 – Крестный ход на сельский водоем и Великое освящение воды
02:30 – 24:00 – купание в Иордани
с. Червишево. Храм Архангела Михаила
09:00 – Божественная литургия
11:00 – Крестный ход на р. Пышма и Великое освящение воды
12:00 – 24:00 – купание в Иордани
с. Перевалово. Храм Святителя Николая Чудотворца
8:30 – Божественная литургия
11:30 – Великое освящение воды на сельских водоемах в с. Перевалово, Зубарево, Ушаково, п. Молодежный
12:00 – 23:00 – купание в Иордани
с. Успенка. Храм Успения Пресвятой Богородицы
8:00 – Божественная литургия
12:00 – Великое освящение воды в д. Зырянка (сельский водоем)
13:00 – 24:00 – купание в Иордани
с. Нижняя Тавда. Храм Святой Троицы
9:00 – Божественная литургия
11.30 – Крестный ход на р. Тавда, р. Ангирь, р. Иска
12:30 Великое освящение воды. Также освящение в с. Черепаново, Ключи, Иска, Красный Яр, Велижаны, п. Лесозаводский
12:30 – 24:00 – купание в Иордани
с. Велижаны Нижнетавдинского района. Храм в честь Вознесения Господня
9:00 – Божественная литургия
13:00 – Крестный ход из с. Велижаны в с. Иска
13:15 – Великое освящение воды на р. Иска
13:30 – 24:00 – купание в Иордани
Санаторий «Сибирь»
14:00 – Освящение купели (приток р. Пышма)
14:30 – 20:00 – купание в Иордани
Кроме этого вода освящается в некоторых горячих источниках Тюменской области. В Ялуторовском благочинии освящение состоится в селах Карабаш и Слобода Бешкиль.