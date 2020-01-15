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Тюменцам рассказали, где можно окунуться в крещенскую купель

15 января 2020, 12:28
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцам рассказали, где они могут окунуться в крещенскую купель.
В день Крещения Господня во всех православных храмах Тюменской области пройдут богослужения, верующие смогут помолиться и окунуться в купель, сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.
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Тюмень

В Тобольске службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. По окончании пройдет Крестный ход на Иртыш и состоится Великое освящение воды. После этого начнутся купания на Иордани.

Также 19 января состоится освящение воды на Иорданях и купание Сумкино, Абалаке, Вагае, Увате, Туртасе, Першино, Демьянке, Демьянское, Ярково, Покровском, Дубровном и Липовке.

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Программа Крещенского праздника на приходах ТЮМЕНСКОГО благочиния 19 января:

п. Антипино. Приход храма Иоанна Предтечи

08:00 – 24:00 – Великое освящение воды, купание в Иордани.

п. Мальково. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы

09:00 – Божественная литургия в храме

11:30 – Крестный ход и Великое освящение воды

12:30 – 24:00 – купание в Иордани

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с. Богандинское. Храм Пророка Божия Илии

06:30 – Божественная литургия в храме

08:45 – Крестный ход и Великое освящение воды на р. Пышма.

09:30 – 22:00 – купание в Иордани

п. Боровский. Храм Святителя Николая Чудотворца

08:00 – Божественная литургия

10:00 – Крестный ход на оз. Андреевское и Великое освящение воды

11:00 – 22:00 – купание в Иордани

с. Каменка. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

8:30 – Божественная литургия.

13:40 – Крестный ход на р. Каменка и Великое освящение воды

14:30 – 24:00 – купание в Иордани

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с. Кулаково. Храм Святителя Николая Чудотворца

00:00 – Божественная литургия

01:45 – Крестный ход на сельский водоем и Великое освящение воды

02:30 – 24:00 – купание в Иордани

с. Червишево. Храм Архангела Михаила

09:00 – Божественная литургия

11:00 – Крестный ход на р. Пышма и Великое освящение воды

12:00 – 24:00 – купание в Иордани

с. Перевалово. Храм Святителя Николая Чудотворца

8:30 – Божественная литургия

11:30 – Великое освящение воды на сельских водоемах в с. Перевалово, Зубарево, Ушаково, п. Молодежный

12:00 – 23:00 – купание в Иордани

с. Успенка. Храм Успения Пресвятой Богородицы

8:00 – Божественная литургия

12:00 – Великое освящение воды в д. Зырянка (сельский водоем)

13:00 – 24:00 – купание в Иордани

с. Нижняя Тавда. Храм Святой Троицы

9:00 – Божественная литургия

11.30 – Крестный ход на р. Тавда, р. Ангирь, р. Иска

12:30 Великое освящение воды. Также освящение в с. Черепаново, Ключи, Иска, Красный Яр, Велижаны, п. Лесозаводский

12:30 – 24:00 – купание в Иордани

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с. Велижаны Нижнетавдинского района. Храм в честь Вознесения Господня

9:00 – Божественная литургия

13:00 – Крестный ход из с. Велижаны в с. Иска

13:15 – Великое освящение воды на р. Иска

13:30 – 24:00 – купание в Иордани

Санаторий «Сибирь»

14:00 – Освящение купели (приток р. Пышма)

14:30 – 20:00 – купание в Иордани

Кроме этого вода освящается в некоторых горячих источниках Тюменской области. В Ялуторовском благочинии освящение состоится в селах Карабаш и Слобода Бешкиль.

#Новости#Рождество#Праздники#Общество#Крещение#Тюмень#Виктория Ахремчук
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