Сотрудники ГИБДД поймали за рулем 379 пьяных тюменцев с начала года

За 1 и 2 января инспекторы ДПС остановили больше 80 пьяных тюменцев, среди которых были и таксисты. За две первые недели 2020 года было несколько аварий с участием водителей в состоянии опьянения.
12 января три человека получили травмы различной тяжести, когда с их машиной столкнулся УАЗ с пьяным водителем. Молодой человек не предоставил преимущество Honda, которая ехала по главной дороге. Одним из пассажиров иномарки был ребенок. Позже выяснилось, что у виновника ДТП не было прав.
Накануне в Тюмени пенсионер сел пьяным за руль Infiniti и врезался в ограждение. Он попытался скрыться с места аварии, но машина заглохла. Возможно, это уберегло его и других участников движения от серьезных последствий.
Часто сотрудники ДПС предупреждают аварии, выявляя пьяных водителей по странному поведению на дороге. Так, 11 января в Заводоуковске задержали мужчину, который странно управлял своей машиной. Автомобиль ехал по дороге, виляя, чем и привлек внимание ДПС. На предложение остановиться мужчине не отреагировал, и сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за нарушителем. Проверка показала, что в его крови содержится 0,69 промилле алкоголя.