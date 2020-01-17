Сотрудники ГИБДД поймали за рулем 379 пьяных тюменцев с начала года

Часто сотрудники ДПС предупреждают аварии, выявляя пьяных водителей по странному поведению на дороге. Так, 11 января в Заводоуковске задержали мужчину, который странно управлял своей машиной. Автомобиль ехал по дороге, виляя, чем и привлек внимание ДПС. На предложение остановиться мужчине не отреагировал, и сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за нарушителем. Проверка показала, что в его крови содержится 0,69 промилле алкоголя.