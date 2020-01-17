nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудники ГИБДД поймали за рулем 379 пьяных тюменцев с начала года

17 января 2020, 04:35
Фото: Наш город / 1Mi
Сотрудники ГИБДД поймали за рулем 379 пьяных тюменцев с начала года
С начала 2020 года на дорогах области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 379 водителей в состоянии опьянения, сообщили в областном ведомстве.
Сюжет
Тюмень

За 1 и 2 января инспекторы ДПС остановили больше 80 пьяных тюменцев, среди которых были и таксисты. За две первые недели 2020 года было несколько аварий с участием водителей в состоянии опьянения.

Больше 80 пьяных тюменских водителей задержаны ГИБДД в новогодние праздники
Узнать подробнее

12 января три человека получили травмы различной тяжести, когда с их машиной столкнулся УАЗ с пьяным водителем. Молодой человек не предоставил преимущество Honda, которая ехала по главной дороге. Одним из пассажиров иномарки был ребенок. Позже выяснилось, что у виновника ДТП не было прав.

Накануне в Тюмени пенсионер сел пьяным за руль Infiniti и врезался в ограждение. Он попытался скрыться с места аварии, но машина заглохла. Возможно, это уберегло его и других участников движения от серьезных последствий.

Три тюменца пострадали из-за пьяного водителя без прав
Узнать подробнее

Часто сотрудники ДПС предупреждают аварии, выявляя пьяных водителей по странному поведению на дороге. Так, 11 января в Заводоуковске задержали мужчину, который странно управлял своей машиной. Автомобиль ехал по дороге, виляя, чем и привлек внимание ДПС. На предложение остановиться мужчине не отреагировал, и сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за нарушителем. Проверка показала, что в его крови содержится 0,69 промилле алкоголя.

Материалы по теме
В Заводоуковске автоинспекторы задержали пьяного водителя
#Новости#ДТП#ГИБДД#Тюмень#Мария Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25