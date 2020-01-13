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Три тюменца пострадали из-за пьяного водителя без прав

13 января 2020, 08:14
Фото: Наш город / 1Mi
Три тюменца пострадали из-за пьяного водителя без прав
Три человека пострадали 12 января в ДТП на 84-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, передает 72.RU со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.
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Тюмень

Около 19:40 на трассе в Ярковском районе столкнулись УАЗ и Honda.

«По предварительным данным, 22-летний водитель на УАЗ не предоставил преимущество едущей по главной дороге Honda», — рассказали в ведомстве. По их сведениям, молодой человек был пьян и ехал без водительских прав.

В иномарке находились водитель и два пассажира: мужчина 42 лет и второклассник. Молодой водитель и мальчик получили небольшие травмы и отказались от медпомощи. Второй пассажир ранен серьезнее, его со множественными травмами доставили в больницу.

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#Новости#ДТП#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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