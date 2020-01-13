Три тюменца пострадали из-за пьяного водителя без прав

Около 19:40 на трассе в Ярковском районе столкнулись УАЗ и Honda.
«По предварительным данным, 22-летний водитель на УАЗ не предоставил преимущество едущей по главной дороге Honda», — рассказали в ведомстве. По их сведениям, молодой человек был пьян и ехал без водительских прав.
В иномарке находились водитель и два пассажира: мужчина 42 лет и второклассник. Молодой водитель и мальчик получили небольшие травмы и отказались от медпомощи. Второй пассажир ранен серьезнее, его со множественными травмами доставили в больницу.