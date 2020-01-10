В Тюмени уже сутки разыскивают двух подростков

«Если кто-то видел двух подростков, на вид около 13-15 лет, славянской внешности, просьба срочно сообщить! Детей зовут Глеб и Вова», — говорится в сообщении.
По сведениям родственников, ребята могут находится в районе дома №13 по улице Монтажников или близлежащих домов. Они пошли в тот район в гости к другу, но убежали от взрослых. Мама Глеба Бакшсева рассказала, что сын пропал вместе с новым другом.
«Мой сын познакомился с Вовой недавно, и они стали дружить. Глеб раньше никогда не пропадал. Вчера он пошел гулять в час дня. Потом перестал выходить на связь. Нам стало известно, что Глеб с Вовой в гостях у друга на Монтажников. Узнав, что мы едем за ними, мальчишки сбежали. Мы обратились за помощью в полицию и искали Глеба с Вовой до трех ночи, но так и не нашли», — приводит ее слова 72.RU.
Всех, кому известно, где находятся подростки, просят позвонить маме Глеба - Яне по телефону - 8 922 000-06-32, также можно связаться с полицией.