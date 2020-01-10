В Тюмени уже сутки разыскивают двух подростков

«Мой сын познакомился с Вовой недавно, и они стали дружить. Глеб раньше никогда не пропадал. Вчера он пошел гулять в час дня. Потом перестал выходить на связь. Нам стало известно, что Глеб с Вовой в гостях у друга на Монтажников. Узнав, что мы едем за ними, мальчишки сбежали. Мы обратились за помощью в полицию и искали Глеба с Вовой до трех ночи, но так и не нашли», — приводит ее слова 72.RU.