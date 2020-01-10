Двух пропавших тюменских подростков нашли у друга

О происшествии заявила мама одного из пропавших. Яна Бакшаева разместила в соцсетях сообщение и попросила помочь в поисках.
«Детей зовут Глеб и Вова, в данный момент их поисками занимаются родители и полиция», - отмечается в сообщении.
В пятницу тюменские полицейские получили информацию о возможном местоположении друзей. По адресу выехал инспектор по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что подростки переночевали у знакомого, и не сообщили об этом родственникам. На данный момент они переданы родителям.
«Ладно хоть живые нашлись. Но могли же позвонить и сказать ,что мол так и так», - отметил подписчик тюменского паблика.