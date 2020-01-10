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Двух пропавших тюменских подростков нашли у друга

10 января 2020, 10:49
Фото: 1Mi
Двух пропавших тюменских подростков нашли у друга
Тюменская полиция обнаружила двух пропавших подростков. Ребят нашли 10 января у друга.
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Полиция

О происшествии заявила мама одного из пропавших. Яна Бакшаева разместила в соцсетях сообщение и попросила помочь в поисках.

«Детей зовут Глеб и Вова, в данный момент их поисками занимаются родители и полиция», - отмечается в сообщении.

В пятницу тюменские полицейские получили информацию о возможном местоположении друзей. По адресу выехал инспектор по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что подростки переночевали у знакомого, и не сообщили об этом родственникам. На данный момент они переданы родителям.

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«Ладно хоть живые нашлись. Но могли же позвонить и сказать ,что мол так и так», - отметил подписчик тюменского паблика.

#Новости#Полиция#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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