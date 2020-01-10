Двух пропавших тюменских подростков нашли у друга

В пятницу тюменские полицейские получили информацию о возможном местоположении друзей. По адресу выехал инспектор по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что подростки переночевали у знакомого, и не сообщили об этом родственникам. На данный момент они переданы родителям.