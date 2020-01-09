Пропавшая тюменка Маша Сорокина просит ее не искать

Сорокина ушла из дома по улице 30 лет Победы 14 декабря. В полиции отмечают, что девушка передвигается на каком-то транспорте в сторону Москвы. Её заметили в нескольких регионах РФ.
«Криминальной составляющей в пропаже нет, причиной стал конфликт в семье», - отметили в тюменской полиции.
В настоящий момент девушка не найдена. Стражи правопорядка просят сообщать любую информацию о 15-летней Марии Сорокиной по телефонам: 793-023 - дежурная часть УМВД Тюменской области и 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова».