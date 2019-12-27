СКР: пропавшая школьница из Тюмени направилась в Москву

16 декабря в социальных сетях появились объявления о пропаже девочки 2004 года рождения. Родители рассказали, что утром в субботу, 14 декабря, она ушла из дома на улице Мельникайте в сторону школы № 43. Больше они не видели дочь, на связь она не выходила.