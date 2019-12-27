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СКР: пропавшая школьница из Тюмени направилась в Москву

27 декабря 2019, 08:12
Фото: СКР
СКР: пропавшая школьница из Тюмени направилась в Москву
Пропавшую школьницу из Тюмени Марию Сорокину видели в городах по пути в Москву и Санкт-Петербург, сообщили в управлении Следственного комитета по Тюменской области.
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Дети

«По данным следователей, Сорокина направляется в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, проезжала Республику Башкортостан, Ульяновскую и Пензенскую области», - рассказали в ведомстве.

16 декабря в социальных сетях появились объявления о пропаже девочки 2004 года рождения. Родители рассказали, что утром в субботу, 14 декабря, она ушла из дома на улице Мельникайте в сторону школы № 43. Больше они не видели дочь, на связь она не выходила.

«На вид ей 16-17 лет, рост 160-165 сантиметров, славянской внешности, плотного телосложения, волосы темно. Была одета в пуховик черного цвета до колена, зеленую вязанную шапку, кофта черного цвета с белым капюшоном, джинсы черного цвета, зимние ботинки черного цвета с белой подошвой», - уточнили приметы в СКР.

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Следователи и родные Марии Сорокиной просят всех, кто ее видел, сообщить по номеру 112, в дежурную часть.

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#Новости#Розыск#Следственный комитет#Дети#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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