СКР: пропавшая школьница из Тюмени направилась в Москву

«По данным следователей, Сорокина направляется в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, проезжала Республику Башкортостан, Ульяновскую и Пензенскую области», - рассказали в ведомстве.
16 декабря в социальных сетях появились объявления о пропаже девочки 2004 года рождения. Родители рассказали, что утром в субботу, 14 декабря, она ушла из дома на улице Мельникайте в сторону школы № 43. Больше они не видели дочь, на связь она не выходила.
«На вид ей 16-17 лет, рост 160-165 сантиметров, славянской внешности, плотного телосложения, волосы темно. Была одета в пуховик черного цвета до колена, зеленую вязанную шапку, кофта черного цвета с белым капюшоном, джинсы черного цвета, зимние ботинки черного цвета с белой подошвой», - уточнили приметы в СКР.
Следователи и родные Марии Сорокиной просят всех, кто ее видел, сообщить по номеру 112, в дежурную часть.