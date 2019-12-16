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В Тюмени пропала 15-летняя девочка в очках

16 декабря 2019, 07:46
Фото: ПО «Белая Сова - Тюмень»
В Тюмени пропала 15-летняя девочка в очках
Школьница ушла из дома 14 декабря и до сих пор ее местонахождение неизвестно, рассказали волонтеры «Белая Сова - Тюмень».
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Тюмень

В субботу, 14 декабря, Мария Сорокина 2004 года рождения ушла из дома, расположенного по улице 30 лет Победы в Тюмени и до сих пор не вернулась.

«Рост школьницы 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы рыжие, носит очки», - заявили в поисковом отряде.

В день исчезновения Мария Сорокина была одета в пуховик черного цвета, джинсы того же цвета, зеленую шапку, толстовку с белым капюшоном и имела при себе черный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят сообщить ее по телефонам: 8(3452) 79-43-10, 79-43-17 - дежурная часть ОП 5, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО «Белая Сова - Тюмень», 02/112 - полиция.

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