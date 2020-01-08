В Тюмени горит кафе Ниагара

В областном центре произошло очередное ЧП, на этот раз загорелось кафе Ниагара. Сообщили очевидцы в тюменском паблике «ЧС-Тюмень».
Здание находится в Заречном микрорайоне по улице Рационализаторов 19/4. Судя по видеозаписи, на месте происшествия уже работают спасатели. Более подробная информация будет известна позже.
Напомним, 31 декабря, в кафе Tesla Burger, что находиться в центре Тюмени из-за замыкания в розетке случился пожар. К счастью, тогда никто из людей не пострадал.
На месте пожара работали 18 сотрудников МЧС, 6 автоцистерн и одна автолестница.