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В Тюмени горит кафе Ниагара

8 января 2020, 12:27
Фото: 1Mi
Пожарные приехали на вызов в кафе
В областном центре произошло очередное ЧП, на этот раз загорелось кафе Ниагара. Сообщили очевидцы в тюменском паблике «ЧС-Тюмень».
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Тюмень

В областном центре произошло очередное ЧП, на этот раз загорелось кафе Ниагара. Сообщили очевидцы в тюменском паблике «ЧС-Тюмень».

В центре Тюмени загорелся Tesla Burger
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Здание находится в Заречном микрорайоне по улице Рационализаторов 19/4. Судя по видеозаписи, на месте происшествия уже работают спасатели. Более подробная информация будет известна позже.

Напомним, 31 декабря, в кафе Tesla Burger, что находиться в центре Тюмени из-за замыкания в розетке случился пожар. К счастью, тогда никто из людей не пострадал.

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На месте пожара работали 18 сотрудников МЧС, 6 автоцистерн и одна автолестница.

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