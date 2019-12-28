В Тюмени сосед спровоцировал пожар в доме на Олимпийской, вылив горючую смесь

По их словам, во время визита судебных приставов, мужчина специально вылил в коридор воспламеняющуюся жидкость. Сотрудники контрольного органа стучались к нему в дверь, а тот ее открыл и выплеснул возгорающуюся субстанцию. Загорелось всё моментально. Поджигатель был задержан полицией.