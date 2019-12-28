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В Тюмени сосед спровоцировал пожар в доме на Олимпийской, вылив горючую смесь

28 декабря 2019, 09:02
Фото: МЧС по Тюменской области
Сосед спровоцировал пожар, случившийся вчера в Тюмени в доме на Олимпийской
Пожар в жилом доме по улице Олимпийской в Тюмени произошел не случайно, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

«Пожар в доме спровоцировал один из соседей», — рассказали жильцы.

По их словам, во время визита судебных приставов, мужчина специально вылил в коридор воспламеняющуюся жидкость. Сотрудники контрольного органа стучались к нему в дверь, а тот ее открыл и выплеснул возгорающуюся субстанцию. Загорелось всё моментально. Поджигатель был задержан полицией.

Напомним, возгорание на первом этаже многоэтажного жилого дома произошло накануне. Точный адрес ЧП — ул. Олимпийская, 12А. Жертв не было. Однако, по данным МЧС, пожар вызвал сильное задымление.

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«У многих пострадали двери. До сих пор стоит запах гари, невозможно находиться в помещении и спать в своих квартирах», — подтверждают информацию жители этого дома.

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