В Тюмени загорелся пансионат на Олимпийской

«Всего 11 обращений за медицинской помощью: двоих с подозрением на отравление продуктами горения доставили в ОКБ № 1, еще один пациент с подозрением на травму голени доставлен в ОКБ № 2. Остальные отказались от доставки в стационар, помощь оказана на месте», - рассказали в департаменте.