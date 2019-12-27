В Тюмени загорелся пансионат на Олимпийской

«Сегодня в 11 часов 30 минут, поступило сообщение о возгораний на первом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома, по адресу: город Тюмень, улица Олимпийская 12А. Локализация 12 часов 13 минут», - говорится в сообщении.
Открытый огонь был полностью ликвидирован в 12 часов 16 минут.
По данным МЧС, пожар вызвал сильное задымление. Пожарные и сотрудники Росгвардии спасли из дома 19 человек, в их числе 8 детей. Еще 36 человек, из них 7 детей, были эвакуированы.
Спасатели сообщили, что пострадавших нет. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что за медицинской помощью обратились 11 человек.
«Всего 11 обращений за медицинской помощью: двоих с подозрением на отравление продуктами горения доставили в ОКБ № 1, еще один пациент с подозрением на травму голени доставлен в ОКБ № 2. Остальные отказались от доставки в стационар, помощь оказана на месте», - рассказали в департаменте.
На месте пожара работали 54 спасателя и 17 единиц техники, дежурили две бригады скорой помощи. Из-за сильного задымления было задействовано 7 звеньев ГДЗС.