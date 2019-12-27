nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени загорелся пансионат на Олимпийской

27 декабря 2019, 08:30
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени загорелся пансионат на Олимпийской
Пожарные почти час тушили пожар в многоквартирном доме на улице Олимпийской 12А, сообщили в МЧС по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

«Сегодня в 11 часов 30 минут, поступило сообщение о возгораний на первом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома, по адресу: город Тюмень, улица Олимпийская 12А. Локализация 12 часов 13 минут», - говорится в сообщении.

Открытый огонь был полностью ликвидирован в 12 часов 16 минут.

По данным МЧС, пожар вызвал сильное задымление. Пожарные и сотрудники Росгвардии спасли из дома 19 человек, в их числе 8 детей. Еще 36 человек, из них 7 детей, были эвакуированы.

Спасатели сообщили, что пострадавших нет. В областном департаменте здравоохранения уточнили, что за медицинской помощью обратились 11 человек.

В Тюмени из горящего дома госпитализировали трех человек
Узнать подробнее

«Всего 11 обращений за медицинской помощью: двоих с подозрением на отравление продуктами горения доставили в ОКБ № 1, еще один пациент с подозрением на травму голени доставлен в ОКБ № 2. Остальные отказались от доставки в стационар, помощь оказана на месте», - рассказали в департаменте.

На месте пожара работали 54 спасателя и 17 единиц техники, дежурили две бригады скорой помощи. Из-за сильного задымления было задействовано 7 звеньев ГДЗС.

Материалы по теме
Двое пострадавших при пожаре в Тюмени остаются в больнице
#Новости#Пожары#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25