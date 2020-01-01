В центре Тюмени загорелся Tesla Burger

Потушить возгорание своими силами не удалось, потому что огонь перекинулся на шторы и элементы декора рядом с розеткой. Сработала пожарная сигнализация, и посетителей попросили выйти из кафе. Сотрудники отключили электричество и вызвали пожарных, первые спасатели были на месте уже через пять минут.