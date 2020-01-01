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В центре Тюмени загорелся Tesla Burger

1 января 2020, 04:21
Фото: Наш город / 1Mi
В центре Тюмени загорелся Tesla Burger
В кафе Tesla Burger в центре Тюмени из-за замыкания в розетке случился пожар, рассказал владелец заведения. Инцидент произошел около 15 часов 31 декабря.
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Тюмень

«Произошло замыкание в розетке, в которую был подключен обогреватель. В этом момент в заведении были гости, увидев возгорание, один из сотрудников начал производить тушение огнетушителем», — сказал владелец кафе Владислав Джурович.

Потушить возгорание своими силами не удалось, потому что огонь перекинулся на шторы и элементы декора рядом с розеткой. Сработала пожарная сигнализация, и посетителей попросили выйти из кафе. Сотрудники отключили электричество и вызвали пожарных, первые спасатели были на месте уже через пять минут.

На место пожара прибыли 18 сотрудников МЧС, 6 автоцистерн и одна автолестница, передает 72.RU со ссылкой на МЧС. Когда пожарные вошли в помещение, уже горела мебель.

«Пожарные приехали буквально за 5 минут. Тушение происходило около 10 минут, площадь возгорания 5 кв. м. Никто не пострадал», — добавил Джурович. По его словам, ущерб от пожара составил свыше 500 тыс. рублей, поскольку от температуры оплавились кондиционеры, телевизоры и компьютерная техника.

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