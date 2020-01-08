На тюменской трассе насмерть сбили 30-летнего парня

Во вторник, 7 января, на тюменской трассе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает 72.ru.
Около 18 часов вечера на 32-м километре дороги Аромашево – Вагай водитель на автомобиле марки Toyota совершил наезд на пешехода, который шел вдоль трассы. От полученных травм тот скончался на месте, еще до приезда «скорой».
«Погибшим оказался 30-летний житель деревни Малиновка Аромашевского районашет 72.ru с ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД».
Напомним, за эти новогодние каникулы в регионе произошло несколько аварий, в которых погибли люди. Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.