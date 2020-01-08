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На тюменской трассе насмерть сбили 30-летнего парня

8 января 2020, 07:21
Фото: 1Mi
Водитель на иномарке сбил человека на трассе
Во вторник, 7 января, на тюменской трассе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

Во вторник, 7 января, на тюменской трассе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает 72.ru.

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Около 18 часов вечера на 32-м километре дороги Аромашево – Вагай водитель на автомобиле марки Toyota совершил наезд на пешехода, который шел вдоль трассы. От полученных травм тот скончался на месте, еще до приезда «скорой».

«Погибшим оказался 30-летний житель деревни Малиновка Аромашевского районашет 72.ru с ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД».

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Напомним, за эти новогодние каникулы в регионе произошло несколько аварий, в которых погибли люди. Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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