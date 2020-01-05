В Тюмени водитель устроил ДТП и сбежал с места аварии

Авария произошла на пересечении улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ. Там водитель на автомобиле марки Nissan въехал мачту освещения, после чего бросил машину и сбежал с места происшествия.
«Приехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили машину, в салоне на пассажирском кресле сидела 37-летняя владелица автомобиля. Во время аварии она получила травму. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя», пишет 72.ru.
Кстати, только впервые сутки нового года в области произошло 19 аварий. В субботу, 4 января, на трассе Тюмень-Курган насмерть разбилась семья из пяти человек.