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В Тюмени водитель устроил ДТП и сбежал с места аварии

5 января 2020, 06:44
Фото: 1Mi
Мужчина устроил ДТП и сбежал
На днях в областном центре произошло ДТП, в котором пострадала женщина, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

Авария произошла на пересечении улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ. Там водитель на автомобиле марки Nissan въехал мачту освещения, после чего бросил машину и сбежал с места происшествия.

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«Приехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили машину, в салоне на пассажирском кресле сидела 37-летняя владелица автомобиля. Во время аварии она получила травму. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя», пишет 72.ru.

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Кстати, только впервые сутки нового года в области произошло 19 аварий. В субботу, 4 января, на трассе Тюмень-Курган насмерть разбилась семья из пяти человек.

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