На тюменском строительном форуме презентуют 3D-принтеры

Показ нового оборудования пройдет строительного форума. В рамках мероприятия специалисты обсудят тенденции развития отрасли и новые архитектурные решения.
« Новые технологии, такие как 3D-принтеры для изготовления домов смогут возводить каркас 25-этажного здания за очень короткое время», пишет NG.72 с ссылкой на областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.
В рамках мероприятия также планируют обсудит ландшафтный дизайн и малоэтажное строительство и многое другое. Всего же на 2010 год в выставочном зале запланировано провести 14 традиционных выставок-ярмарок.