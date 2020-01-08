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На тюменском строительном форуме презентуют 3D-принтеры

8 января 2020, 11:23
Фото: 1Mi
В Тюмени призентуют 3D-принтер
В областном центре в выставочном зале состоится презентация 3D-принтера, способного за сутки возвести каркас 25-этажного здания, сообщает NG.72.

Показ нового оборудования пройдет строительного форума. В рамках мероприятия специалисты обсудят тенденции развития отрасли и новые архитектурные решения.

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« Новые технологии, такие как 3D-принтеры для изготовления домов смогут возводить каркас 25-этажного здания за очень короткое время», пишет NG.72 с ссылкой на областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

В рамках мероприятия также планируют обсудит ландшафтный дизайн и малоэтажное строительство и многое другое. Всего же на 2010 год в выставочном зале запланировано провести 14 традиционных выставок-ярмарок.

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