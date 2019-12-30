В Тюмени отменено скандальное строительство кампуса университета

Решение было принято ГУС Тюменской области. Активисты, выступавшие против строительства, отмечают, что большую роль в этом сыграл Юрий Рябцев. Именно его аргументы стали основными при отмене процедуры.
По словам Юлии Гайфиевой, «это нормальное явление и на осуществление строительства повлиять не должно». Ожидается, что в будущем представят доработанный проект общежития.
По данным «Нашего города», на строительство кампуса могут выделить почти 4 млрд рублей. Ранее в логе хотели создать большой ландшафтный парк, экоактивисты проводили там масштабную уборку территории.