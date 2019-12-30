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В Тюмени отменено скандальное строительство кампуса университета

30 декабря 2019, 14:25
Фото: pixabay.com
Скандальное строительство тюменского кампуса в логу реки отменено
Закупка на реализацию проекта кампуса Тюменского университета отменена. Городские жители раскритиковали инициативу, сообщает «Наш город».

Решение было принято ГУС Тюменской области. Активисты, выступавшие против строительства, отмечают, что большую роль в этом сыграл Юрий Рябцев. Именно его аргументы стали основными при отмене процедуры.

По словам Юлии Гайфиевой, «это нормальное явление и на осуществление строительства повлиять не должно». Ожидается, что в будущем представят доработанный проект общежития.

По данным «Нашего города», на строительство кампуса могут выделить почти 4 млрд рублей. Ранее в логе хотели создать большой ландшафтный парк, экоактивисты проводили там масштабную уборку территории.

#Новости#Строительство#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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