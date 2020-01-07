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В Тобольске пятые сутки разыскивают молодую женщину с ребенком

7 января 2020, 14:24
Фото: «Типичный Тобольск» Вконтакте
В Тобольске пятые сутки разыскивают молодую женщину с ребенком
Волонтеры подключились к розыску молодой женщины с ребенком, от которых нет вестей с 3 января. Объявление о розыске опубликовано в паблике «Типичный Тобольск».

«Внимание, Тобольск! Пропала мама с ребенком. Кульмаметова Ренада 1983 года рождения и сын Кульмаметов Ян 2017 года рождения. 3 января ушли из дома, и до настоящего времени их местонахождение не известно», — говорится в сообщении.

Женщина худощавого телосложения, с прямыми темными волосами. Выглядит на 39 лет. Была одета в черную норковую шубу выше колена и черную вязаную шапку.

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У пропавшего мальчика темные волосы и карие глаза. На нем был синий пуховик, серые болоневые штаны и шапка.

Всех, кому что-то известно о местонахождении женщины с сыном, просят позвонить в полицию по номеру 102 или 112. Или связаться с волонтера по телефонам: 8-981-779-48-14, 8-904-888-74-38.

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