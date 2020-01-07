В Тобольске пятые сутки разыскивают молодую женщину с ребенком

«Внимание, Тобольск! Пропала мама с ребенком. Кульмаметова Ренада 1983 года рождения и сын Кульмаметов Ян 2017 года рождения. 3 января ушли из дома, и до настоящего времени их местонахождение не известно», — говорится в сообщении.