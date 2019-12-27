nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске почти неделю разыскивают женщину

27 декабря 2019, 06:45
Фото: Группа Типичный Тобольск
Жительница Тобольска 43 лет ушла из дома в 7 часов 21 декабря и не вернулась, сообщает паблик «Типичный Тобольск».

«Просим помочь в установлении местонахождения Корюковой Татьяны 1976 г.р., которая ушла из дому 21 декабря. До настоящего времени ее местонахождения неизвестно», - говорится в сообщении.

Женщина среднего телосложения, волосы светлые, глаза – серые. Была одета в светлый пуховик, черные брюки и белые полусапожки. Особые приметы: родимое пятно у правой ключицы и множественные шрамы на левой ноге.

В Заводоуковске третьи сутки разыскивают молодого человека
Узнать подробнее

Всех, кому известно ее местонахождение, просят сообщить в полицию или позвонить по телефонам: 8-982-779-48-14, 8-904-888-74-38.

#Новости#Розыск#Тобольск#Тюмень#Мария Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25