В Тобольске почти неделю разыскивают женщину

«Просим помочь в установлении местонахождения Корюковой Татьяны 1976 г.р., которая ушла из дому 21 декабря. До настоящего времени ее местонахождения неизвестно», - говорится в сообщении.
Женщина среднего телосложения, волосы светлые, глаза – серые. Была одета в светлый пуховик, черные брюки и белые полусапожки. Особые приметы: родимое пятно у правой ключицы и множественные шрамы на левой ноге.
Всех, кому известно ее местонахождение, просят сообщить в полицию или позвонить по телефонам: 8-982-779-48-14, 8-904-888-74-38.