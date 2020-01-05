Туристы приезжают в Тобольск провести ночь в карцере

Когда-то в этой тюрьме проводили время такие известные арестанты, как Достоевский, Чернышевский и множество простых каторжников. Сейчас же люди платят деньги, чтобы переночевать там и ощутить суровую обстановку этого места заключения.
«Все комнаты здесь это бывшие тюремные камеры. Оборудованы они двухъярусными железными кроватями, что хорошо передает дух того времени. Правда, в бывшем сырые камеры теперь отбелили, прогрели, а на кроватях постелили ортопедические матрасы», сообщает НТВ с ссылкой на Ирину Шамрай, администратор хостела.
Посмотреть полную обстановку того, как здесь было еще несколько десятков лет назад можно в соседнем корпусе. Там все осталось, как и прежде: металлический стол, умывальник, полка для посуды.
Напомним, первых узников тюремный замок принял в 1855 году. Тюрьма была закрыта лишь 30 лет назад. Сейчас это музей сибирской каторги и ссылки.