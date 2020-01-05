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Туристы приезжают в Тобольск провести ночь в карцере

5 января 2020, 07:09
Фото: 1Mi
В Тобольске люди платят деньги,ч тоб провести ночь в тюрьме
В культурной столице Сибири все большую популярность среди туристов набирает хостел, обустроенный в стенах бывшего каторжно-пересыльного замка, - сообщает НТВ.
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Когда-то в этой тюрьме проводили время такие известные арестанты, как Достоевский, Чернышевский и множество простых каторжников. Сейчас же люди платят деньги, чтобы переночевать там и ощутить суровую обстановку этого места заключения.

«Все комнаты здесь это бывшие тюремные камеры. Оборудованы они двухъярусными железными кроватями, что хорошо передает дух того времени. Правда, в бывшем сырые камеры теперь отбелили, прогрели, а на кроватях постелили ортопедические матрасы», сообщает НТВ с ссылкой на Ирину Шамрай, администратор хостела.

Посмотреть полную обстановку того, как здесь было еще несколько десятков лет назад можно в соседнем корпусе. Там все осталось, как и прежде: металлический стол, умывальник, полка для посуды.

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Напомним, первых узников тюремный замок принял в 1855 году. Тюрьма была закрыта лишь 30 лет назад. Сейчас это музей сибирской каторги и ссылки.

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