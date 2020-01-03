nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На трассе Ялуторовск – Ярково внедорожник с номерами 86 региона вылетел в кювет

3 января 2020, 09:06
Фото: car72.ru
На трассе Ялуторовск – Ярково внедорожник с номерами 86 региона вылетел в к
На трассе Ялуторовск – Ярково 2 января в аварии пострадала семья. Очевидцы в паблике car72 сообщают, что водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

В аварии пострадал автолюбитель, его жена и трёхлетний ребенок, но серьёзных травм удалось избежать. Машина сбила металлические ограждения и слетела с трассы. По данным ГИБДД, водитель не учёл погодные условия и безопасную скорость движения.

«Там поворот обманчивый...можно и не на скорости уйти...тем более если не знать дороги. Сам первый раз на скорости 60 чуть не ушел ...и зачастую там гололёд», - рассказал подписчик тюменского паблика.

Около Голышманово столкнулись сразу пять машин из-за снегопада и плохой видимости
Узнать подробнее

Сразу пять машин столкнулись под Голышманово 2 января. Пострадали три человека, одна машина вылетела в кювет.

#Новости#Кювет#ДТП#Тюменская область#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25