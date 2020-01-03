На трассе Ялуторовск – Ярково внедорожник с номерами 86 региона вылетел в кювет

В аварии пострадал автолюбитель, его жена и трёхлетний ребенок, но серьёзных травм удалось избежать. Машина сбила металлические ограждения и слетела с трассы. По данным ГИБДД, водитель не учёл погодные условия и безопасную скорость движения.
«Там поворот обманчивый...можно и не на скорости уйти...тем более если не знать дороги. Сам первый раз на скорости 60 чуть не ушел ...и зачастую там гололёд», - рассказал подписчик тюменского паблика.
Сразу пять машин столкнулись под Голышманово 2 января. Пострадали три человека, одна машина вылетела в кювет.