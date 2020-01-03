Около Голышманово столкнулись сразу пять машин из-за снегопада и плохой видимости

«В областную больницу №11 доставили троих пострадавших. Двоих мужчин - у одного ушибы грудной клетки, у второго также ссадины и перелом локтевой кости. А также женщину - перелом ребра. Всем после оказания необходимой медицинской помощи рекомендовано амбулаторное наблюдение», - прокомментировали аварию в департаменте здравоохранения области.