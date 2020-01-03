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Около Голышманово столкнулись сразу пять машин из-за снегопада и плохой видимости

3 января 2020, 06:43
Фото: Инцидент Тюмень
ДТП
Под Голышманово произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадавших госпитализировали в областную больницу №11, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В тюменском паблике появилось видео о массовом ДТП, произошедшее 2 января. Очевидцы отмечают, что в момент аварии видимость на дороге была плохая.

«В областную больницу №11 доставили троих пострадавших. Двоих мужчин - у одного ушибы грудной клетки, у второго также ссадины и перелом локтевой кости. А также женщину - перелом ребра. Всем после оказания необходимой медицинской помощи рекомендовано амбулаторное наблюдение», - прокомментировали аварию в департаменте здравоохранения области.

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Тюменцы отмечают, что прошедший снегопад серьезно осложняет аварийную обстановку на загородных трасса.

#Новости#Аварии#Тюменская область#Снегопад#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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