Этой зимой тюменцы смогут сыграть в волейбол на снегу

Новое направление в рамках работы по месту жительства.
«Различные спортивные игры и мероприятия будут проходить 185 объектах. Работать с жителями, ведущими активный образ жизни, будут 170 инструкторов по спорту», - пояснили в администрации.
На 23 ледовых объектах будут работать инструкторы по спорту по направлению хоккей. На данных кортах ежемесячно будет проходить более 30 мероприятий: соревнования по хоккею, шорт-треку, «Весёлые старты». Также будет задействовано 13 скверов и парков, 50 спортивных залов, 64 плоскостных сооружений.