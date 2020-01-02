Этой зимой тюменцы смогут сыграть в волейбол на снегу

На 23 ледовых объектах будут работать инструкторы по спорту по направлению хоккей. На данных кортах ежемесячно будет проходить более 30 мероприятий: соревнования по хоккею, шорт-треку, «Весёлые старты». Также будет задействовано 13 скверов и парков, 50 спортивных залов, 64 плоскостных сооружений.