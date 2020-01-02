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Этой зимой тюменцы смогут сыграть в волейбол на снегу

2 января 2020, 12:46
Фото: 1Mi
Тюменцы смогут играть в волейбол зимой на улице
С января 2020 года жители областной столицы смогут играть в волейбол на снегу, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Тюмень

Новое направление в рамках работы по месту жительства.

«Различные спортивные игры и мероприятия будут проходить 185 объектах. Работать с жителями, ведущими активный образ жизни, будут 170 инструкторов по спорту», - пояснили в администрации.

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На 23 ледовых объектах будут работать инструкторы по спорту по направлению хоккей. На данных кортах ежемесячно будет проходить более 30 мероприятий: соревнования по хоккею, шорт-треку, «Весёлые старты». Также будет задействовано 13 скверов и парков, 50 спортивных залов, 64 плоскостных сооружений.

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