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Тюмень занимает 26 место в рейтинге городов, чьи жители любят беговые виды спорта

15 декабря 2019, 14:32
Фото: Наш город / 1Mi
Тюмень занимает 26 место в рейтинге городов, чьи жители любят беговые виды
В 2020 году в Тюмени планируют провести несколько разных забегов. Проведение самого ближайшего из них «Стальной характер холод» на беговом портале get.run датировано 7 марта.
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Тюмень

«Тюмень по количеству забегов находится на 1-м месте в Тюменской области и на 26-м в России», — отмечается на сайте.

В следующем году в городе пройдут 10 забегов на различные дистанции. Самыми популярными являются дистанции на 5 и 10 километров, а также полумарафоны. Самым «беговым» месяцем будет май, где все желающие тюменцы могут принять участие в трех стартах от 1 до 40 км.

В пятницу на вслух.ру появилось сообщение о том, что в Тюмени впервые состоятся соревнования по трейлраннингу. Это спортивная дисциплина, где спортсмены бегают по лесам, горам, холмам и пустыням. Оказывается, трейловыми забегами в Тюмени серьезно увлекаются не менее полусотни человек.

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«Я бегала и в Крыму, и в Перми, и в Екатеринбурге. И мне стало обидно, что в Тюмени никто не проводит такие забеги. Вот и решила сама их организовать. Надеюсь, что в скором времени они станут такими же массовыми, как в других регионах», — рассказала организатор соревнований Марина Парфенова.

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