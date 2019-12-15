Тюмень занимает 26 место в рейтинге городов, чьи жители любят беговые виды спорта

«Я бегала и в Крыму, и в Перми, и в Екатеринбурге. И мне стало обидно, что в Тюмени никто не проводит такие забеги. Вот и решила сама их организовать. Надеюсь, что в скором времени они станут такими же массовыми, как в других регионах», — рассказала организатор соревнований Марина Парфенова.