Тюмень занимает 26 место в рейтинге городов, чьи жители любят беговые виды спорта

«Тюмень по количеству забегов находится на 1-м месте в Тюменской области и на 26-м в России», — отмечается на сайте.
В следующем году в городе пройдут 10 забегов на различные дистанции. Самыми популярными являются дистанции на 5 и 10 километров, а также полумарафоны. Самым «беговым» месяцем будет май, где все желающие тюменцы могут принять участие в трех стартах от 1 до 40 км.
В пятницу на вслух.ру появилось сообщение о том, что в Тюмени впервые состоятся соревнования по трейлраннингу. Это спортивная дисциплина, где спортсмены бегают по лесам, горам, холмам и пустыням. Оказывается, трейловыми забегами в Тюмени серьезно увлекаются не менее полусотни человек.
«Я бегала и в Крыму, и в Перми, и в Екатеринбурге. И мне стало обидно, что в Тюмени никто не проводит такие забеги. Вот и решила сама их организовать. Надеюсь, что в скором времени они станут такими же массовыми, как в других регионах», — рассказала организатор соревнований Марина Парфенова.