Виноватой во взрыве бытового газа может быть «Сибагроинтер». Что о ней известно?

В ТДСК уверены: у «Сибагроинтера» не было разрешения на проведение земельных работ вблизи газопровода, а повредив его, рабочие просто собрали вещи и уехали, выбросив кусок поврежденной трубы в поле. Избежать трагедии можно было своевременно сообщив о проблеме в аварийную службу.