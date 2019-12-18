Виноватой во взрыве бытового газа может быть «Сибагроинтер». Что о ней известно?

Сегодня, 18 декабря, стало известно, что в реанимации скончался житель дома на Павла Шарова, 10. Таким образом, число погибших увеличилось до двух человек.
Сразу после трагедии, в социальных сетях и телеграмм-каналах посыпались обвинения в адрес ТДСК — строительной компании, построившей тот злополучный дом.
Однако на прошедшей 11 декабря пресс-конференции, генеральный директор ТДСК Николай Щепелин заявил, что считает виновными в трагедии сотрудников компании «Сибагроинтер», проводившей земельные работы рядом с домом и, якобы, повредившей газопровод.
В ТДСК уверены: у «Сибагроинтера» не было разрешения на проведение земельных работ вблизи газопровода, а повредив его, рабочие просто собрали вещи и уехали, выбросив кусок поврежденной трубы в поле. Избежать трагедии можно было своевременно сообщив о проблеме в аварийную службу.
Согласно данным открытых источников, «Сибагроинтер» занимается строительством жилых и нежилых домов, прокладкой трубопроводов. Согласно данным свидетелей, компания строила коттедж, неподалеку от дома на Шарова, 10а. К нему и пытались провести коммуникации рабочие.
Фирма принадлежит Жуковой (ранее Середюк) Полине (66,7%) и Бондаренко Николаю (33,3%). Последний, к слову, является президентом ТООО «Федерация каратэ кекусинкай» и учредителем РОО «Федерация киокусинкай по Тюменской области».
Руководит «Сибагроинтером» Владимир Ожгибесов, о мужчине известно не много, только то, что раньше он был директором ликвидированной ООО «ТЭК-инвест». Основным видом деятельности компании были биржевые операции с фондовыми ценностями.
На конец 2018 года в компании работало 48 человек. В апреле 2018 организацию внепланово проверял Роструд на предмет соблюдения трудового законодательства.
Согласно открытым данным. за прошлый год «Сибагроинтеру» удалось заработать 38 млн рублей.
С 30 марта фирма несколько раз меняла адрес регистрации. В настоящее время, согласно выписке ЕГРЮЛ, компания находится на 6 км Велижанского тракта, дом 9 корпус 1, строение 1, офис 301.
По словам Николая Щепелина, на момент взрыва Ожгибесов находился в отпуске в Турции. Его заместитель на звонки не отвечает.
На звонки «Нашего города» в компании также не ответили.
В следственном комитете на момент публикации не смогли прокомментировать заявление ТДСК о предполагаемых виновниках трагедии.