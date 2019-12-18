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Виноватой во взрыве бытового газа может быть «Сибагроинтер». Что о ней известно?

18 декабря 2019, 09:31
Фото: ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи" / Страница Ожгибесова в Одноклассниках
Ответственность за гибель людей может понести Владимир Ожгибесов
Генеральный директор ТДСК Николай Щепелин считает, что во взрыве виновата компания «Сибагроинтер», занимавшаяся прокладкой кабеля вблизи дома на Шарова. Выясняем, что известно об этой компании на данный момент.
Сюжет
Тюмень

Сегодня, 18 декабря, стало известно, что в реанимации скончался житель дома на Павла Шарова, 10. Таким образом, число погибших увеличилось до двух человек.

Что известно о предполагаемых виновниках?

Сразу после трагедии, в социальных сетях и телеграмм-каналах посыпались обвинения в адрес ТДСК — строительной компании, построившей тот злополучный дом.

Однако на прошедшей 11 декабря пресс-конференции, генеральный директор ТДСК Николай Щепелин заявил, что считает виновными в трагедии сотрудников компании «Сибагроинтер», проводившей земельные работы рядом с домом и, якобы, повредившей газопровод.

В ТДСК уверены: у «Сибагроинтера» не было разрешения на проведение земельных работ вблизи газопровода, а повредив его, рабочие просто собрали вещи и уехали, выбросив кусок поврежденной трубы в поле. Избежать трагедии можно было своевременно сообщив о проблеме в аварийную службу.

Пресс-конференция ТДСК, на которой были озвучены предположения о возможных виновниках трагедии.
Фото: Наш город

Согласно данным открытых источников, «Сибагроинтер» занимается строительством жилых и нежилых домов, прокладкой трубопроводов. Согласно данным свидетелей, компания строила коттедж, неподалеку от дома на Шарова, 10а. К нему и пытались провести коммуникации рабочие.

Фирма принадлежит Жуковой (ранее Середюк) Полине (66,7%) и Бондаренко Николаю (33,3%). Последний, к слову, является президентом ТООО «Федерация каратэ кекусинкай» и учредителем РОО «Федерация киокусинкай по Тюменской области».

Руководит «Сибагроинтером» Владимир Ожгибесов, о мужчине известно не много, только то, что раньше он был директором ликвидированной ООО «ТЭК-инвест». Основным видом деятельности компании были биржевые операции с фондовыми ценностями.

На конец 2018 года в компании работало 48 человек. В апреле 2018 организацию внепланово проверял Роструд на предмет соблюдения трудового законодательства.

Согласно открытым данным. за прошлый год «Сибагроинтеру» удалось заработать 38 млн рублей.

С 30 марта фирма несколько раз меняла адрес регистрации. В настоящее время, согласно выписке ЕГРЮЛ, компания находится на 6 км Велижанского тракта, дом 9 корпус 1, строение 1, офис 301.

По словам Николая Щепелина, на момент взрыва Ожгибесов находился в отпуске в Турции. Его заместитель на звонки не отвечает.

На звонки «Нашего города» в компании также не ответили.

В следственном комитете на момент публикации не смогли прокомментировать заявление ТДСК о предполагаемых виновниках трагедии.

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