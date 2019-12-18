В Тюмени скончался еще один пострадавший при взрыве газа в жилом доме

«Речь идет о мужчине, который незадолго до взрыва вызвал сотрудников газовой службы, после того, как почувствовал запах газа. В результате взрыва и пожара он получил 80% ожогов тела и дыхательных путей», - сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.