В Тюмени скончался еще один пострадавший при взрыве газа в жилом доме

«Речь идет о мужчине, который незадолго до взрыва вызвал сотрудников газовой службы, после того, как почувствовал запах газа. В результате взрыва и пожара он получил 80% ожогов тела и дыхательных путей», - сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.
Жена погибшего так же пострадала при взрыве - у женщины диагностировали черепно-мозговую травму. В настоящий момент, она находится на амбулаторном лечении.
Второй сотрудник газовой компании переведен из реанимации в в общую палату, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Первой жертвой трагедии стал 40-летний сотрудник газовой службы Сергей Бортник.
Трагедия в доме на Павла Шарова, 10а произошла 7 декабря. По факту взрыва газа было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что пострадавшие при взрыве газа получат материальную компенсацию.