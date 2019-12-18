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В Тюмени скончался еще один пострадавший при взрыве газа в жилом доме

18 декабря 2019, 04:17
Фото: 1Mi
В Тюмени скончался еще один пострадавший при взрыве газа в жилом доме
В больнице скончался тюменец, пострадавший при взрыве газа в жилом доме по улице Павла Шарова, 10а.
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Тюмень

«Речь идет о мужчине, который незадолго до взрыва вызвал сотрудников газовой службы, после того, как почувствовал запах газа. В результате взрыва и пожара он получил 80% ожогов тела и дыхательных путей», - сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.

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Жена погибшего так же пострадала при взрыве - у женщины диагностировали черепно-мозговую травму. В настоящий момент, она находится на амбулаторном лечении.

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Второй сотрудник газовой компании переведен из реанимации в в общую палату, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Первой жертвой трагедии стал 40-летний сотрудник газовой службы Сергей Бортник.

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Трагедия в доме на Павла Шарова, 10а произошла 7 декабря. По факту взрыва газа было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что пострадавшие при взрыве газа получат материальную компенсацию.

#Новости#Взрывы бытового газа#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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