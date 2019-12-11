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Глава ТДСК обвинил рабочих «Сибагроинтера» во взрыве газа на улице Шарова в Тюмени

11 декабря 2019, 17:00
Фото: pixabay.com
Глава ТДСК обвинил рабочих «Сибагроинтера» во взрыве газа на улице Шарова
Глава ТДСК Николай Щепелин назвал виновников взрыва на улице Шарова, 10А. в случившемся виновата организация «Сибагроинтер», отметил Николай Щепелин.
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Тюмень

«Они бросили объект работ, проткнули и уехали. Хотя там шло шипение газа», - рассказал глава ТДСК.

Работники «Сибагроинтер» прокладывали кабельную линию к трансформаторной подстанции. В ходе выполнения работ сотрудники организации 7 декабря вырвали три метра газовой трубы.

Главный инженер ТДСК обвинил «Сибагроинтер» в халатности.

Ранее Наш город сообщил, что на улице Шарова, 10А в субботу произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погиб сотрудник газовой службы, который приехал устранять утечку. Ещё трое тюменцев получили ранения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

#Новости#Взрывы бытового газа#ТДСК#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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