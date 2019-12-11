Глава ТДСК обвинил рабочих «Сибагроинтера» во взрыве газа на улице Шарова в Тюмени

«Они бросили объект работ, проткнули и уехали. Хотя там шло шипение газа», - рассказал глава ТДСК.
Работники «Сибагроинтер» прокладывали кабельную линию к трансформаторной подстанции. В ходе выполнения работ сотрудники организации 7 декабря вырвали три метра газовой трубы.
Главный инженер ТДСК обвинил «Сибагроинтер» в халатности.
Ранее Наш город сообщил, что на улице Шарова, 10А в субботу произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погиб сотрудник газовой службы, который приехал устранять утечку. Ещё трое тюменцев получили ранения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.