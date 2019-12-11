Глава ТДСК обвинил рабочих «Сибагроинтера» во взрыве газа на улице Шарова в Тюмени

Ранее Наш город сообщил, что на улице Шарова, 10А в субботу произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погиб сотрудник газовой службы, который приехал устранять утечку. Ещё трое тюменцев получили ранения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.