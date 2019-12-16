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Семье погибшего на Шарова специалиста газовой службы помогут материально

16 декабря 2019, 09:17
Фото: Александр Моор во «ВКонтакте»
Семье погибшего на Шарова специалиста газовой службы помогут материально
Губернатор Тюменской области подписал распоряжение о выплате денежной компенсации семье погибшего при взрыве газа, об этом Александр Моор написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Понимаю, что утешить семью ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь. Подписал распоряжение о выплате денежной компенсации жене Сергея и еще трем пострадавшим при взрыве газа», - сообщил Александр Моор.

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У работника газовой службы, который погиб при взрыве газа, осталась жена и двое детей.

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Взрыв газа в доме по улице Павла Шарова, 10а произошел 7 декабря. Управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего, а глава ТДСК Николай Щепелин заявил, что в случившемся виновата организация «Сибагроинтер», чей сотрудник повредил газовую трубу, когда прокладывал кабель.

#Новости#Взрывы#Александр Моор#Газопровод#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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