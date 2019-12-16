Семье погибшего на Шарова специалиста газовой службы помогут материально

«Понимаю, что утешить семью ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь. Подписал распоряжение о выплате денежной компенсации жене Сергея и еще трем пострадавшим при взрыве газа», - сообщил Александр Моор.
У работника газовой службы, который погиб при взрыве газа, осталась жена и двое детей.
Взрыв газа в доме по улице Павла Шарова, 10а произошел 7 декабря. Управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего, а глава ТДСК Николай Щепелин заявил, что в случившемся виновата организация «Сибагроинтер», чей сотрудник повредил газовую трубу, когда прокладывал кабель.